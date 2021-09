Jaap Stam na slechte prestaties ontslagen als trainer van Cincinnati

Maandag, 27 september 2021 om 16:05 • Dominic Mostert • Laatste update: 16:26

Jaap Stam is ontslagen als trainer van FC Cincinnati, zo maakt de club uit de Major Soccer League maandagmiddag bekend. De club uit Ohio staat op de voorlaatste plaats in de Eastern Conference en verloor zes van de laatste zeven competitieduels. Het roer wordt tijdelijk overgenomen door Tyrone Marshall, trainer van de Onder-19.

Zijn ontslag vormt een nieuwe kras op de trainersloopbaan van Stam, nadat hij in oktober 2019 opstapte als trainer van Feyenoord vanwege teleurstellende resultaten. In maart 2018 werd hij al ontslagen door Reading, waarna hij PEC Zwolle naar een negende en dertiende plaats loodste. Stam werd in mei 2020 aangesteld bij Cincinnati en nam assistent Said Bakkati mee. Hij werd binnengehaald door directeur Gerard Nijkamp, die vorige maand zelf ook vertrok. Daarmee zijn keeper Kenneth Vermeer en verdediger Maikel van der Werff de laatste Nederlanders bij Cincinnati.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De 4-2 nederlaag tegen DC United van zondag is Stam fataal geworden. Zijn ploeg pakte tot dusver 20 punten uit 25 wedstrijden en heeft daarmee één punt voorsprong op de hekkensluiter Toronto FC, die ook een wedstrijd meer heeft gespeeld. Stam stond al maandenlang onder druk. Cincinnati wist slechts een van de laatste zestien wedstrijden te winnen in de MLS. "Na een lange overpeinzing heeft de club besloten om niet verder te gaan met Jaap als hoofdtrainer", zegt voorzitter Jeff Berding op de clubsite.

De afgelopen anderhalve maand heeft Cincinnati gezocht naar een opvolger van algemeen directeur Nijkamp. "Tijdens dat proces werd duidelijk dat een nieuwe trainer noodzakelijk was. We geloven dat de club is gebaat bij een trainerswissel. Een nieuwe algemeen directeur zal op zoek gaan naar een nieuwe trainer. We zijn een ambitieuze club en we willen gefocust blijven op onze doelen, waaronder de ambitie om van Cincinnati een stad te maken die een kampioenschap kan vieren. We bedanken Jaap voor alles wat hij heeft gedaan voor Cincinnati en wensen hem het beste, nu hij kan terugkeren naar huis om met zijn gezin te zijn."