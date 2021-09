Erik ten Hag kan naar eigen zeggen nog steeds om Steven Berghuis heen

Maandag, 27 september 2021 om 15:43 • Dominic Mostert • Laatste update: 16:33

Erik ten Hag lijkt af te stevenen op een keuze tussen Steven Berghuis en Davy Klaassen voorafgaand aan de Champions League-wedstrijd tussen Ajax en Besiktas. Na de interlandperiode keerde Klaassen met liesklachten terug, waardoor Berghuis als aanvallende middenvelder aantrad tegen PEC Zwolle, SC Cambuur, Fortuna Sittard, FC Groningen en Sporting Portugal. Hoewel Ajax al die wedstrijden won, kan Ten Hag naar eigen zeggen wel om Berghuis heen.

Journalist Mike Verweij confronteert de trainer van Ajax op de persconferentie met de doelcijfers in de wedstrijden met Berghuis als basisklant: 24 goals voor, 1 tegen. Zelf was Berghuis in die vijf duels goed voor drie doelpunten en vijf assists. Verweij vraagt of Ten Hag 'met goed fatsoen' om Berghuis heen kan. "Dat zou wel kunnen, ja. Ik kan om iedereen heen. Je kiest het team waarmee je de meeste kans hebt om te winnen. Dat moet bovenaan staan. Het team is altijd belangrijker dan het individu", maakt de oefenmeester duidelijk.

Goed nieuws voor @afcajax: Davy Klaassen kan starten tegen Besiktas. Maar wie zou Erik ten Hag moeten opstellen als nummer 10? ?? pic.twitter.com/YjHLkpmkTI — ESPN NL (@ESPNnl) September 27, 2021

Klaassen kwam tegen Groningen een kwartier voor tijd binnen de lijnen en maakte daarmee zijn rentree. Hij is inmiddels fit genoeg voor een basisplaats. "Davy is er een paar weken uit geweest. Maar niet zo lang dat het alarmerend is. Hij heeft een week of drie geleden bij het Nederlands elftal nog drie wedstrijden in één week gespeeld. Dat kan dus niet helemaal weg zijn. Ik denk zeker dat hij kan starten", geeft Ten Hag aan. Komt het dan neer op een keuze tussen Berghuis en Klaassen? "Ja, uiteindelijk zullen we keuzes moeten maken, dat klopt. Daar ben ik wel vrij goed in."

Het artikel gaat verder onder de video Ten Hag blikt vooruit op Besiktas: 'Tadic in de spits is een optie' Meer videos

"De principes veranderen niet, maar ze brengen andere kwaliteiten", reageert Ten Hag op de vraag of er iets verandert met Berghuis of Klaassen als nummer 10. "Een heel grote kwaliteit van Davy is dat hij gevoel heeft voor ruimtes, om die te belopen. Hij heeft een heel goede timing daarin en een fantastische defensieve omschakeling. Steven maakt goede positiekeuzes en het overzicht en de techniek om de laatste bal te geven. Hij heeft me verbaasd in de progressie die hij boekt in het belopen en de timing om ruimtes te bespelen en de samenwerking daarin met de spits, maar zeker ook in de defensieve omschakeling. Op die positie is het voor ons ongelooflijk belangrijk dat dat op een heel efficiënte manier gebeurt, anders worden we kwetsbaar."