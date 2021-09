Ex-Fenerbahçe-speler Sezer Öztürk opent vuur: één dode, vier gewonden

Maandag, 27 september 2021 om 15:11 • Laatste update: 15:17

Voormalig profvoetballer Sezer Öztürk wordt volgens nationale media verdacht van het doden van een Turkse man tijdens een verkeersruzie. De oud-speler van Fenerbahçe zou in Çekmeköy, een buitenwijk van Istanbul, het vuur geopend hebben op een man nadat deze hem geen voorrang wilde verlenen. Vier anderen raakten gewond bij de schietpartij.

Volgens berichtgeving van iHA reden Öztürk en zijn vriend op 19 september op een weg in Çekmeköy. Het slachtoffer was met zijn vader, oudere broer en vrienden aan het barbecuen langs de weg. Toen Öztürk en zijn vriend wilden passeren met hun auto, en Halil Ibrahim S. voorrang wilde verlenen, brak er om een onbekende reden een ruzie uit tussen de twee. De discussie liep uiteindelijk uit op een gevecht waarbij de vriend van de voormalig profvoetballer en de familie van de Turkse man betrokken waren.

Terwijl Öztürk vanuit zijn auto het vuur opende, werden de momenten waarop het slachtoffer aan de kogels probeerde te ontkomen, door bewakingscamera's vastgelegd. Uiteindelijk vielen er één dode en vier gewonden. Hoewel er nog geen officiële verklaring van de politie is, is de oud-middenvelder volgens de Turkse sportkrant Fanatik in hechtenis genomen op verdenking van moord en vervolgens naar de officier van justitie gebracht en gearresteerd. Milliyet heeft andere informatie. Volgens de krant wordt er een onderzoek geopend naar de voormalig voetballer voor opzettelijke doodslag en wordt hij momenteel juist gezocht.

Öztürk begon zijn voetbalcarrière in Duitsland bij Bayer Leverkusen en speelde zeven wedstrijden in de Bundesliga tussen 2004 en 2006. Hij werd verhuurd aan Beerschot AC en stond later onder contract bij Manisaspor, Eskisehirspor, Fenerbahçe en Besiktas, dat hem verhuurde aan Istanbul Basaksehir en Eskisehirspor. Namens Fenerbahçe kwam hij vijftien keer in actie, maar voor Besiktas maakte hij nooit zijn debuut. De voormalig profvoetballer schopte het nooit tot het nationale elftal van Turkije, wel speelde hij 39 jeugdinterlands voor zijn vaderland.

Turkse media hebben beelden gepubliceerd waarop schoten te horen zijn. De beelden kunnen als schokkend worden ervaren.