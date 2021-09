Welke clubs gaven in hun historie het meeste uit aan transfers?

Maandag, 27 september 2021 om 15:15

In de afgelopen vijftig jaar hebben de transfersommen een enorme vlucht genomen in de voetbalwereld. In dit overzicht zie je hoe het totale transferbudget van de grootste clubs ter wereld zich door de jaren heen ontwikkeld heeft en hoe Sparta Rotterdam, Ajax, Feyenoord en PSV langzaam maar zeker wegzakten op de eeuwige ranglijst.

