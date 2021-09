‘Begin februari krijgt Ajax, na een 17-1 zege op Sparta, de schaal uitgereikt’

Maandag, 27 september 2021 om 14:41 • Dominic Mostert • Laatste update: 14:45

Het lijdt volgens Hugo Borst geen twijfel dat Ajax kampioen van Nederland wordt. Na 7 wedstrijden heeft de ploeg van Erik ten Hag 19 punten verzameld, met een doelsaldo van +29. Het krachtsverschil met Feyenoord en PSV is volgens Borst zo groot, dat die clubs 'er niet toe doen' in Amsterdam. Hij stelt in zijn column in het Algemeen Dagblad, ogenschijnlijk met een knipoog, voor om een prijs te introduceren voor de ploeg die tweede wordt in de Eredivisie.

Na de 3-0 overwinning op FC Groningen voorspelt Borst dat Ajax alle thuiswedstrijden van dit seizoen zal winnen. De analist refereert ook aan een uitspraak die Daley Blind deed na het duel van zaterdag: Blind zei dat Ajax 'niet met PSV' bezig is en 'alleen' naar zichzelf kijkt. "Dat is niet helemaal waar. PSV bestaat in de hoofden van Ajacieden. PSV mag ook bestaan. Maar ze doen er niet toe. Feyenoord? Dat de Rotterdamse club er wat beter voor staat dan vorig jaar, vinden ze in Amsterdam zelfs hartstikke leuk. Feyenoord mag er zijn. Maar zij doen er ook niet toe."

Borst spreekt van een 'harde waarheid'. "Dat PSV en Feyenoord er voor Ajax niet toe doen is voor iedereen pijnlijk. Zelfs voor Ajax, dat gebaat is bij een beetje tegenstand. Begin februari krijgt Ajax, dan landskampioen na een 17-1 overwinning op Sparta, de schaal uitgereikt", schrijft de columnist, zelf aanhanger van Sparta. Borst hyperboliseert; in werkelijkheid speelt Ajax in februari niet tegen Sparta. "Zou het niet leuk zijn, dacht ik zo, om begin mei een kleinere schaal uit te reiken aan PSV of Feyenoord? Vanwege plek twee, het maximaal haalbare."

The best of the rest verdient in zijn ogen 'een flink bierviltje van zilver, een schaaltje'. "Dat zilveren schaaltje moet echt gevierd worden. Als hoofdprijs. Want dat is het", schrijft Borst. "Het schaaltje is geen troostprijs, maar een hoofdprijs! Want het is het hoogst haalbare in een competitie waarin geen maat staat op die andere club." Ajax heeft een voorsprong van drie punten op nummer twee Willem II, terwijl Feyenoord en PSV vier punten minder hebben dan de koploper. Feyenoord heeft echter nog wel een wedstrijd tegoed. Vorig seizoen werd Ajax met zestien punten voorsprong op PSV kampioen.