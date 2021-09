Ferguson lyrisch over Ronaldo: ‘Alsof Julius Ceasar Rome binnenkwam’

Maandag, 27 september 2021 om 13:12 • Laatste update: 13:57

Sir Alex Ferguson heeft enorm genoten van de spectaculaire rentree van Ronaldo op Old Trafford, zo laat hij weten in de officiële podcast van Manchester United. De voormalig manager van the Red Devils noemt de ambiance die de Portugese ster tijdens zijn rentree op Old Trafford teweegbracht ‘fantastisch’.

Manchester United haalde Ronaldo op de slotdag van de transfermarkt terug naar Old Trafford, twaalf jaar nadat hij vertrok naar Real Madrid. De 36-jarige aanvaller beleefde een indrukwekkende rentree in het shirt van de Premier League-club door twee keer te scoren in de met 4-1 gewonnen wedstrijd tegen Newcastle United. Ferguson was aanwezig op Old Trafford en zag de Portugees schitteren.

De oud-trainer van United, die de club dertien titels in de Premier League bezorgde en tweemaal tot Champions League-winnaar kroonde, genoot van de terugkeer van Ronaldo. “Het is fantastisch,” zegt Ferguson. “Je zag op die zaterdag dat het was als Julius Caesar die Rome binnenkwam na de overwinning. Ik kwam, ik zag, ik overwon.” De vijfvoudig winnaar van de Ballon d’Or maakte tijdens zijn eerste periode bij Manchester al indruk op de Schotse manager. “Veel mensen zeiden dat hij een duiker was en dat was voor een korte periode ook zo, maar daarna viel hij verdedigers aan en had hij maar een gaatje nodig om ze te passeren. Hij viel aan met een ongelooflijke snelheid.”

Volgens Ferguson heeft Ronaldo het altijd in zich gehad om uit te groeien tot een van de beste voetballers ter wereld. “Hij heeft zichzelf opgeofferd om de beste te zijn. Ik weet nog dat we op een zaterdag tegen Arsenal zouden spelen. Het regende hard op Carrington", aldus Ferguson, doelend op het trainingscomplex van de club. "Je weet dat hij na de training nog altijd bleef oefenen, dus ik zei tegen hem: ‘Naar binnen. We hebben morgen een wedstrijd, het is veel te nat en de grond is veel te zacht.’ Ik ging naar mijn kantoor, keek uit het raam en wat deed hij? Hij was bezig op kunstgras. Ik kon er niets over zeggen, hij had me verslagen.”

“Ik wist hoe goed hij zou worden, absoluut”, vervolgt Ferguson. “Hij had uiteindelijk een droom om naar Real Madrid te gaan. Ik was niet tegen zijn vertrek; zes jaar spelen voor United was geweldig voor een jongen uit Madeira. Hij arriveerde in Manchester op zijn achttiende en we hebben uiteindelijk zes jaar van hem kunnen genieten.” Sinds zijn terugkeer bij Manchester United kwam Ronaldo tot vier doelpunten in alle competities. Afgelopen zaterdag wist hij niet te scoren tegen Aston Villa (0-1). Aanstaande woensdag neemt de ploeg van Ole Gunnar Solskjaer het in de Champions League voor eigen publiek op tegen Villarreal.