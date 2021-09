Besiktas-trainer wil zich tegen Ajax niet verschuilen achter volle ziekenboeg

Maandag, 27 september 2021 om 12:47 • Yanick Vos

Besiktas is met een uitgedunde selectie afgereisd naar Amsterdam voor de ontmoeting met Ajax van dinsdagavond (18.45 uur) in de groepsfase van de Champions League. Trainer Sergen Yalçin kampt met grote personele problemen, waardoor hij liefst elf spelers moet missen. Desondanks rekent de coach van Besiktas op een goed resultaat.

Welinton Souza, Domagoj Vida, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Necip Uysal, Rachid Ghezzal, Kevin N'Koudou, Alex Teixeira, Cyle Larin, Javier Montero en Miralem Pjanic ontbreken bij Besiktas tegen Ajax. “We missen heel veel spelers, maar we gaan ons niet verschuilen achter de jongens die er niet zijn. We moeten vol overgave de wedstrijd ingaan en alles geven tot het laatste fluitsignaal”, zo wordt Yalçin geciteerd door Fanatik in aanloop naar het duel in de Johan Cruijff ArenA.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De trainer kreeg ook goed nieuws op weg naar de wedstrijd van dinsdagavond, daar de twijfelgevallen Michy Batshuayi, Oguzhan Özyakup en Salih Uçan inzetbaar zijn. “Wanneer we met z'n allen negentig minuten de strijd aangaan tegen Ajax dan ben ik ervan overtuigd dat we niet met lege handen terugkeren vanuit Nederland”, aldus de trainer. Besiktas begon de groepsfase van de Champions League met een 1-2 thuisnederlaag tegen Borussia Dortmund. Ajax begon met een 1-5 zege op Sporting Portugal.

In aanloop naar de wedstrijd tegen Besiktas tankte Ajax zaterdagavond vertrouwen tegen FC Groningen. Voor eigen publiek was het team van trainer Erik ten Hag met 3-0 te sterk voor de ploeg van Danny Buijs door doelpunten van Edson Álvarez, Antony en Noussair Mazraoui. Besiktas verloor een dag eerder met 2-1 van Altay, de huidige nummer twee van de Turkse Süper Lig.