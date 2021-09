Huntelaar duikt op in kelderklasse: ‘Volgens mij heeft hij niet gescoord’

Maandag, 27 september 2021 om 11:25 • Yanick Vos • Laatste update: 12:42

Klaas-Jan Huntelaar heeft afgelopen weekend zijn rentree op het voetbalveld gemaakt bij amateurvereniging HC’03 uit Drempt. De 38-jarige spits, die zijn afscheid als profvoetballer nog altijd niet officieel heeft bekendgemaakt, speelde met het zesde zondagteam mee in de gewonnen wedstrijd tegen Concordia Wehl.

“Hij is de afgelopen tijd met opzet uit de publiciteit gebleven en heeft in stilte afscheid genomen van het profvoetbal”, geeft voorzitter en tevens ploeggenoot Mart de Kruif van HC’03 aan tegen Regio8. “Hij wil nu gewoon lekker voetballen. De club is daarbij een warm bad. Hij hoeft niks, hij mag alles.” De voorzitter bevestigt dat de 76-voudig international sinds vorige week staat ingeschreven bij zijn oude voetbalvereniging. Huntelaar maakte afgelopen zondag zijn debuut tijdens een 3-1 winstpartij tegen Concordia 10. “Volgens mij heeft hij niet gescoord, maar ik was er zelf niet bij”, aldus De Kruif.

Bij het zesde elftal van HC’03 speelt Huntelaar onder meer samen met zijn broer. Het is een team dat bestaat uit spelers tussen de 20 en 25 jaar oud, en oudgedienden. “Waaronder ikzelf, met mijn 63 jaar, ik ben de oudste”, aldus de voorzitter. “Het is een supergezellig team met een goede derde helft.” Volgens de voorzitter kijkt men bij de voetbalvereniging niet vreemd op van de aanwezigheid van Huntelaar. “Hij kwam hier wel vaker, het is voor ons niet zo opzienbarend.”

De inmiddels 38-jarige Huntelaar speelde tijdens zijn profcarrière onder andere voor topclubs als AC Milan en Real Madrid. In januari 2021 verliet hij Ajax om Schalke 04 te behoeden voor degradatie. Dit bleek een onmogelijke missie, waarna de voormalig profvoetballer besloot te vertrekken uit Gelsenkirchen. Onder meer De Graafschap probeerde Huntelaar nog tevergeefs te verleiden tot een terugkeer. Een rentree op de Achterhoekse velden kwam er echter alsnog, maar dan bij amateurvereniging HC’03.