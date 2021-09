Hoe Edson Álvarez na iedere Ajax-training tien minuten in zichzelf investeert

Maandag, 27 september 2021 om 09:43 • Yanick Vos

Edson Álvarez is bij Ajax uitgegroeid tot een belangrijke schakel op het middenveld. De Mexicaans international werd in zijn eerste seizoen in Amsterdam regelmatig bekritiseerd vanwege zijn kwaliteiten aan de bal. De 23-jarige middenvelder heeft op het trainingsveld van Ajax veelvuldig in zichzelf geïnvesteerd, waardoor de kritiek op zijn balbehandeling is afgenomen.

Ajax telde in de zomer van 2019 een bedrag van vijftien miljoen euro neer voor Álvarez. In eerste instantie werd hij aangetrokken als centrumverdediger, maar Ten Hag zag in hem een middenvelder. Hij kende een moeizaam eerste seizoen en zat vaker op de bank dan hem lief was. Door extra trainingen met voormalig Oranje-internationals Gerald Vanenburg en Richard Witschge heeft Álvarez progressie geboekt, zo merkte Ten Hag op. De controleur is het daarmee eens. “Ik weet heel goed wat ik nog moet verbeteren en werk daar hard aan. Vaak blijf ik langer op de club om in mezelf te investeren. Dat het zich nu uitbetaalt, maakt me blij”, vertelt de 43-voudig international in gesprek met De Telegraaf.

Álvarez: 'Ben erg blij dat ik niet bij Ajax ben vertrokken'

De krant merkt op dat Álvarez vooral in zijn oriëntatie en comfort aan de bal stappen heeft gemaakt. “Aan de bal gaat het beter, maar dat is wel een punt waaraan ik moet blijven werken”, aldus de Ajacied, die vertelt op welke manier hij een betere voetballer probeert te worden. “Na elke training krijg ik vijf tot tien minuten op hoge snelheid ballen aangespeeld. Daardoor moet ik wendbaarder worden en sneller handelen.” Dit seizoen mag Álvarez zich een vaste basisspeler noemen op het middenveld van Ajax. Hij zegt zijn basisplaats echter niet te claimen. “Dat zou ik arrogant vinden. Maar ik kom elke dag naar de training alsof het de eerste keer is en doe er alles aan om beter te worden.”

Arnold Bruggink geniet van de ontwikkeling van Álvarez bij Ajax, zo liet hij zondagavond weten bij Dit was het Weekend. De middenvelder opende zaterdagavond de score in de Johan Cruijff ArenA tegen FC Groningen (3-0) met een tegendraadse kopbal. Nadat hij op de bank zat in de seizoensopener tegen PSV om de Johan Cruijff Schaal (0-4 nederlaag), werd Álvarez in iedere officiële wedstrijd opgesteld door Ten Hag. "Zijn ontwikkeling in het elftal is wel mooi om te zien", aldus Bruggink.

Het doelpunt van Edson Álvarez is te zien vanaf minuut 0:16.

Álvarez werd door supporters bewierookt om zijn optreden tegen Groningen. Hij was van alle spelers op het veld betrokken bij het meeste aantal duels, twintig stuks, en won er dertien van. Zijn acht kopduels won hij allemaal. Álvarez had tevens de meeste intercepties (drie) van alle spelers op het veld, maar verloor van alle Ajacieden het vaakst de bal: twintig keer. "Hij speelt in dienst van het elftal, om anderen beter te laten spelen. Hij is de eerste die een omschakeling van de tegenstander onderbreekt. Daar hecht Erik ten Hag veel waarde aan", stelde Bruggink.

"Hij heeft nog een ander voordeel: hij kan kopduels aangaan, terwijl Timber achterin kan blijven. Gisteren won hij alle acht kopduels. Timber kan dan achterin blijven, dat is ideaal", aldus de analist, die onder de indruk was van het doelpunt van Álvarez in de veertigste minuut. "Ik vond de goal echt prachtig. Het is moeilijk, want je moet naar achteren en de voorzet is relatief langzaam. Dan moet je ‘m ook nog eens echt knikken. Ik vind het mooi om te zien. Buiten Antony, die fantastisch speelt, is Álvarez een speler die zich ontwikkelt. Ik denk dat mensen dat steeds meer gaan inzien."