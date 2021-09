Theo Janssen: ‘Hij mag met een miljoen euro per jaar al blij zijn bij Ajax’

Maandag, 27 september 2021 om 08:02 • Daniel Cabot Kerkdijk

Ibrahim Afellay is van mening dat Ajax er alles moet doen om Noussair Mazraoui langer aan de club te binden, maar Theo Janssen denkt daar anders over. Afellay is zeer te spreken over de kwaliteiten van de verdediger, die met vier doelpunten en drie assists in negen officiële duels uitstekend aan het nieuwe seizoen is begonnen. “Dat is een speler die echt goed bezig is op dit moment. Voor zijn blessure was hij al goed bezig. Het is echt doodzonde dat die jongen er zo lang uit is geweest”, vertelde Afellay zondagavond bij Studio Voetbal.

“Als je ziet met wat voor een drive die jongen speelt… Hij valt heel goed in de puzzel. Devyne Rensch is pas net gekomen, een talent, maar je moet maar afwachten hoe hij zich op de lange termijn gaat ontwikkelen.” Mazraoui erkende recent dat het financiële plaatje een van de redenen is dat hij nog steeds niet heeft bijgetekend. “Als de voorwaarden goed zijn, is het akkoord, en zijn we er zo uit. Maar zolang we nog niet op dat punt zijn aanbeland, weet je gewoon niet wat de toekomst brengt”, gaf de Marokkaans international te kennen. Desondanks heeft hij zeer zeker de intentie om langer in Amsterdam te blijven.

Freek Jansen van Voetbal International merkte zondagavond op dat de gesprekken tussen Mazraoui en Ajax al moeizaam verliepen en vervolgens Mino Raiola ook nog eens zijn zaakwaarnemer werd. “Marc Overmars en Mino Raiola, dat is water en vuur.” Ajax moet de komende periode niet alleen een akkoord zien te bereiken met Mazraoui, maar ook met André Onana en Ryan Gravenberch. Ook laatstgenoemde, die een contract tot medio 2023 heeft, behoort tot de clientèle van Raiola.

Afellay vindt dat Ajax minder op de centen moet letten. “Ze hebben nu ook weer zoveel miljoenen aan inkomsten uit de Champions League. Als jij weer een heel goede Gravenberch wil kopen of een nieuwe rechtsback, moet je ook miljoenen investeren. Geef die jongens dan wat extra salaris, dan heb je de komende jaren een paar topspelers in je selectie zitten.” Dusan Tadic staat voor circa vier miljoen euro op de loonlijst van Ajax. Dat is niet het bedrag waar Afellay aan zat te denken voor Mazraoui. “'Je hebt altijd een baas boven baas, maar ik denk dat ze er op zich wel uit kunnen komen. Als jij een goede speler wilt halen, moet je daar ook vele miljoenen voor betalen. Dat is het punt dat ik wil maken.”

Theo Janssen is wat minder lyrisch over de kwaliteiten van Mazraoui. “Mazraoui is goed, maar zo goed is hij nu ook weer niet. Ik vind hem een bruikbare speler en hij doet het prima, maar Rensch kan hem gewoon opvolgen. Ik ben ervan overtuigd dat hij het ook kan. Als Mazraoui een miljoen euro per jaar verdient, dan moet hij al blij zijn. Een rechtsback van Ajax moet met dat bedrag in zijn handjes knijpen.”