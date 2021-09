Valentijn Driessen: ‘UEFA draait strijd om landstitel in Nederland de nek om’

Maandag, 27 september 2021 om 06:43 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:33

Valentijn Driessen voorziet de komende jaren geen spannende strijd om de landstitel meer in Nederland, mede door toedoen van de UEFA. Op Ajax staat geen maat in de Eredivisie, zo benadrukt de chef voetbal van De Telegraaf. “Als Ajax in het begin van het seizoen punten verspeelt, ligt dat aan Ajax en niet aan de tegenstander. Hoe je de kampioen op dit moment ook tracht te bestrijden; op de Nederlandse velden is er niemand tegen bestand”, concludeert Driessen.

Ajax leidt na zeven speeldagen de dans in de Eredivisie, met negentien punten uit zeven duels en een doelsaldo van 30-1. Driessen hoopt dat FC Utrecht en PSV, de eerstvolgende opponenten van de Amsterdammers in de Johan Cruijff ArenA, het de koploper zo moeilijk mogelijk kunnen maken. “Maar gezien de huidige krachtsverhoudingen in de Eredivisie en het beschikbare spelersmateriaal zal Ajax zelfs in die twee confrontaties de grootste tegenstander van Ajax zijn.”

“Die tendens zie je ook bij kampioenen van België, Denemarken, Oostenrijk en Zwitserland als zij enkele jaren achtereen deelnemen aan de groepsfase van de Champions League”, vervolgt de journalist van het dagblad. “De tientallen miljoenen aan UEFA-inkomsten zorgen nationaal voor sportieve scheefgroei. ’We care about football’, maar intussen draait de UEFA de strijd om de landstitel in Nederland de nek om en helpt mee de Eredivisie als Mickey Mouse-competitie weg te zetten.

Driessen stelt dat Ajax de ploeg is die bepaalt hoe hoog een uitslag uitvalt. De spelopvatting van SC Cambuur, ‘met open vizier’, FC Groningen, ‘op de Atlético Madrid-tour’, of Fortuna Sittard, ‘op de manier van Sjors Ultee’, sorteerde geen effect. “Hoe hoog de uitslag tegen Ajax uitvalt, ligt aan Ajax. Hebben ze zin om negentig minuten gas te geven, of gaat de handrem erop na een helft, een kwartier voor tijd of bij 5-0?”, concludeert Driessen.

Het ging dit seizoen, afgezien van een 1-1 gelijkspel tegen FC Twente, slechts één keer mis voor Ajax. In de strijd om de Johan Cruijff Schaal werd met 0-4 van PSV verloren. De groepsfase van de Champions League werd gestart met een 1-5 overwinning op Sporting Portugal. Besiktas is dinsdagavond de eerstvolgende tegenstander in het Europese miljardenbal.