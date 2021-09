Afellay lacht: ‘We mogen toch concluderen dat hij er helemaal niets van kan?’

Zondag, 26 september 2021 om 23:33 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:35

Ibrahim Afellay is allesbehalve onder de indruk van Markus Schubert. De doelman maakte in de zomer transfervrij de overstap van Schalke 04 naar Vitesse en veroverde als opvolger van Remko Pasveer direct een basisplaats. Volgens Afellay heeft Schubert nog niet aangetoond een goede keeper te zijn. Zaterdag werd hij in de tweede minuut verrast door een indraaiende hoekschop tegen Fortuna Sittard (1-1), die in één keer binnenzeilde.

"We mogen toch wel concluderen dat die keeper van Vitesse er helemaal niets van kan?", vraagt Afellay zich lachend af bij Studio Voetbal. "Ook in andere wedstrijden gaat hij met zijn voeten naar de hoek, wil hij de bal uit de kruising halen met zijn been..." Na afloop zei Schubert zelf dat hij baalde van de goal. "Ik zeg niet dat het een keepersfout is, maar ik zeg wel dat ik zo’n bal in elk geval wil tegenhouden", gaf de keeper aan. "Het is een corner. Het was erg druk bij de eerste paal. Er stonden veel mensen voor mij. Dan schiet hij de bal in de kruising aan de lange kant."

Het doelpunt van Mats Seuntjens is te zien vanaf minuut 0:10.

Volgens Pierre van Hooijdonk is er echter wel sprake van een keepersfout. "Een corner die er in één keer in gaat, is eigenlijk altijd een keepersfout. Als je gewoon normaal staat, dan heb je de bal", oordeelt de voormalig aanvaller in het praatprogramma. Desondanks deelt hij Seuntjens complimenten uit voor het fraaie doelpunt. "De snelheid is geweldig. Hij trapt ‘m zo hard met de binnenkant wreef. Na afloop zei hij dat hij het bewust deed, en ik denk dat dat waar is." Voormalig Vitesse-middenvelder Theo Janssen is eveneens complimenteus richting de aanvaller van Fortuna.

"Hij valt wel heel erg hoog binnen. Wat Fortuna slim deed, was veel mensen bij de eerste paal zetten, waardoor de keeper een beetje het gevoel heeft dat hij daarnaartoe moet", zegt Janssen. "Maar Seuntjens legt hem fantastisch binnen, hoor. Dit zijn moeilijke ballen om binnen te leggen. Probeer dit maar eens op de training. Als je het tien keer probeert op de training, valt er misschien eentje binnen."