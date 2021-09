Zaniolo maakt obsceen gebaar; Lucas Leiva trolt Mourinho via Twitter

Nicolò Zaniolo heeft zich niet populair gemaakt bij de aanhang van Lazio. Na afloop van de stadsderby tussen Lazio en AS Roma (3-2) riepen supporters van de thuisclub het nodige naar de rechtsbuiten, die reageerde met obscene gebaren. Zijn reactie werd gefilmd door fans op de tribune en vervolgens op sociale media gezet.

Zaniolo kreeg in de tweede helft, bij een 3-1 achterstand, een strafschop. Hij ontdeed zich in het strafschopgebied van Jean-Daniel Akpa Akpro en wilde schieten, maar trapte mis en ging naar het gras. In de ogen van de arbitrage beging Akpa Akpro een overtreding, maar op de beelden was daar weinig van te merken. Desondanks werd scheidsrechter Marco Guida niet naar het scherm geroepen door zijn videoscheidsrechter en bleef de strafschop staan. Jordan Veretout scoorde, al was het niet genoeg om een goed resultaat over te houden aan de derby.

Of de woede bij de fans van Lazio te maken heeft met het strafschopincident, is niet helemaal duidelijk. Na afloop liepen de emoties ook bij José Mourinho hoog op. De trainer van Roma vond dat zijn ploeg, ondanks de onterechte strafschop, benadeeld werd door de arbitrage. Hij kreeg na een uur zelf een gele kaart toen hij zich bemoeide met een wissel van Lazio. Mourinho vond dat Lucas Leiva een tweede gele kaart had moeten krijgen toen hij in een duel met Henrikh Mkhitaryan de elleboog gebruikte en vond dat de 2-0 van Roma afgekeurd had moeten worden.

In de ogen van Mourinho beging Elseid Hysaj een overtreding op Zaniolo die juist een strafschop voor Roma had moeten opleveren, vlak voordat Pedro er aan de overzijde 2-0 van maakte. "Jammer genoeg is een fantastische wedstrijd geruïneerd door de scheidsrechter en de VAR, die niet van het juiste niveau waren voor deze wedstrijd. Het had 1-1 kunnen worden, maar in plaats daarvan werd het 2-0. Het uitblijven vat de tweede gele kaart voor Lucas Leiva was ook belangrijk, want het maakt een groot verschil als je tegen tien man speelt."

Mourinho uitte zowel voor als na de wedstrijd zijn onvrede over het ontbreken van Lorenzo Pellegrini door een schorsing. De middenvelder ontving donderdag een tweede gele kaart tegen Udinese (1-0 zege) naar aanleiding van een soortgelijk luchtduel. "Pellegrini kreeg rood, Leiva kreeg vandaag niets", briest Mourinho. De uitspraken worden met een glimlach begroet door Lucas Leiva, die reageert met een tweet waarin hij vier huilende emoji's plaatst en drie peren, die ogenschijnlijk de drie doelpunten van Lazio uitbeelden.