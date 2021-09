Napoli imponeert ook tegen Cagliari en blijft foutloos in Serie A

Zondag, 26 september 2021 om 22:38 • Laatste update: 22:47

Napoli heeft zondagavond geen fout gemaakt tegen Cagliari. Ook de zesde competitiewedstrijd van het seizoen werd omgezet in winst: 2-0. Zodoende blijft de ploeg van trainer Luciano Spalletti ongeslagen aan kop in de Serie A met achttien punten uit zes duels.

Napoli begon uitstekend aan de thuiswedstrijd en kwam al in de elfde minuut op voorsprong. Een diepe bal van André-Frank Zambo Anguissa werd op waarde geschat door Piotr Zielinski, die snel genoeg was om de bal binnen te houden. Hij gaf vanaf de rechterkant voor op Victor Osimhen, die raak schoot bij de eerste paal en tekende voor zijn vierde Serie A-doelpunt van dit seizoen.

Victor Oshimen gaat door met scoren ? De Nigeriaan zet Napoli wederom op een vroege voorsprong ??#ZiggoSport #SerieA #NapoliCagliari pic.twitter.com/9fhqnMYgur — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 26, 2021

Vanaf dat moment speelde Napoli een gewonnen wedstrijd. Cagliari, waar Kevin Strootman en ex-Ajacied Razvan Marin in de basis stonden, kon in aanvallend opzicht weinig uitrichten tegen de thuisploeg. Het team van Walter Mazzarri kreeg tien minuten na rust de 2-0 te verwerken. Diego Godín maaide Osimhen onderuit in het strafschopgebied en scheidsrechter Marco Piccinini kon niet anders dan de bal op de stip leggen. Vanaf elf meter maakte Lorenzo Insigne geen fout.

Onberispelijk ?? Lorenzo Insigne De aanvoerder benut een buitenkansje van elf meter feilloos: 2-0 tegen Cagliari ??#ZiggoSport #SerieA #NapoliCagliari pic.twitter.com/gK9noqTVSe — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 26, 2021

In de minuten die volgden bleef Napoli simpel overeind. Cagliari meldde zich slechts sporadisch in het vijandelijke strafschopgebied, maar wist geen grote kansen te creëren. Voor Napoli kan het vizier na zondag op de wedstrijd van donderdag. In de Europa League neemt de koploper van de Serie A het dan op tegen Spartak Moskou. De ploeg van Spalletti begon het Europese clubtoernooi met een 1-1 gelijkspel tegen Leicester City.