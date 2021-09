Antony: ‘Tijdens de Olympische Spelen zei hij al dat ik bij de Seleçao hoor'

Zondag, 26 september 2021

Antony zag zijn sterke seizoenstart beloond worden met zijn eerste oproep voor de nationale ploeg van Brazilië. Begin oktober kan de 21-jarige buitenspeler van Ajax debuteren namens de Goddelijke Kanaries in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Venezuela. Een van de spelers die hem feliciteerde met zijn uitverkiezing voor de Seleçao was Richarlison, de spits van Everton met wie hij al samenspeelde op de Olympische Spelen.

Antony keerde bij Ajax aanvankelijk met een rol als reservespeler terug na zijn deelname aan de Olympische spelen in Japan, maar wist zich snel terug te knokken in het elftal van trainer Erik ten Hag. De Braziliaan vult doorgaans de rechtsbuitenpositie in en doet dat dit seizoen naar behoren, met onder meer een glansrol in de Champions League tegen Sporting Portugal. Reden genoeg voor Tite om de dribbelaar voor het eerst op te roepen voor de nationale ploeg. De selectie bestaat in totaal uit 25 spelers.

Afgelopen vrijdag werd de Braziliaanse selectie bekendgemaakt. Antony wist toen al een paar dagen dat hij opgeroepen zou worden. Ik hoorde het van Erik ten Hag. Het is voor mij een van de meest bijzondere momenten uit mijn carrière”, zegt Antony in gesprek met De Telegraaf. Net als Richarlison mag hij zich begin oktober bij de nationale ploeg melden. De twee hadden een goede klik op de Olympische Spelen, toen Brazilië goud won. “We zijn heel goede vrienden en hij stuurde me direct een berichtje om me te feliciteren. Tijdens de Olympische Spelen sprak hij al uit dat ik bij de Seleçao hoor.”

Antony werd afgelopen zomer in de wandelgangen al in verband gebracht met diverse clubs, waaronder Bayern München. Kijkend naar zijn uitstekende vorm, is het niet ondenkbaar dat hij op de radar verschijnt bij meerdere Europese topclubs. “Hoe lang ik nog bij Ajax blijf, weet ik niet. Maar zolang ik hier ben, wil ik elke dag van dit spel genieten. Het is een eer voor Ajax te spelen en het shirt te mogen dragen. Daar ben ik heel dankbaar voor”, aldus Antony, wiens contract bij Ajax doorloopt tot aan de zomer van 2025.

Brazilië gaat momenteel aan kop in de WK-kwalificatiepoule en stuit in de komende interlandperiode op Venezuela (8 oktober), Colombia (10 oktober) en Uruguay (15 oktober). De ploeg van Tite behaalde tot dusver de volle buit en gaat aan de leiding met 24 punten uit 8 wedstrijden. De presentatie van de selectie en de technische staf staat gepland in Bogotá op 4 oktober, een dag na de competitiewedstrijd van Ajax tegen FC Utrecht. In de Braziliaanse stad werkt de bondscoach vervolgens drie trainingen af met zijn ploeg.

Volledige selectie Brazilië:

Keepers: Alisson Becker (Liverpool), Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras)

Verdedigers: Danilo (Juventus), Emerson (Tottenham Hotspur), Alex Sandro (Juventus),

Guilherme Arana (Atlético Mineiro), Thiago Silva (Chelsea), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Eder Militão (Real Madrid), Lucas Veríssimo (Benfica)

Middenvelders: Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Gerson (Olympique Marseille), Everton Ribeiro (Flamengo), Fred (Manchester United), Lucas Paquetá (Olympique Lyon), Edenílson (Internacional)

Aanvallers: Gabriel Jesus (Manchester City), Antony (Ajax), Raphinha (Leeds United), Gabi (Flamengo), Matheus Cunha (Atlético Madrid), Neymar (Paris Saint-Germain), Vinicius Junior (Real Madrid)