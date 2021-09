Willem van Hanegem cynisch over PSV: ‘Nou nou, het is wat hè’

Zondag, 26 september 2021 om 21:36 • Dominic Mostert

Willem van Hanegem reageert cynisch op een uitspraak van Roger Schmidt na de wedstrijd tussen Willem II en PSV (2-1). Ondanks de nederlaag stelde de trainer van de Eindhovenaren dat zijn ploeg beter speelde dan in de gewonnen wedstrijd tegen Ajax om de Johan Cruijff Schaal (0-4) aan het begin van het seizoen. "We hebben veel meer kansen gecreëerd. Het enige verschil was dat we vandaag niet in staat waren om vaker te scoren", zei Schmidt.

In zijn column voor het Algemeen Dagblad laat Van Hanegem weten weinig te begrijpen van de uitspraak. "Nou nou, het is wat hè. Mag dit PSV, nadat ze de afgelopen jaren miljoenen hebben uitgegeven, alsjeblieft een paar kansen krijgen tegen Willem II?" Hij roept in herinnering dat Feyenoord eerder dit seizoen met 0-4 won in Tilburg. "Het is te hopen dat Toon Gerbrands de woorden van Schmidt niet onderschrijft, want dan kom je dus nooit verder. PSV heeft een jaar lang aangemodderd en kreeg weinig kritiek."

"Dit seizoen moet het eindelijk gebeuren", vervolgt de oud-voetballer. "Ik heb het al zo vaak geschreven: als je verder wilt komen, moet je eerlijk zijn: PSV heeft er afgelopen week een totale bende van gemaakt, maar de analyse was dat Go Ahead een soort Real Madrid is en dat ze tegen Willem II zelf juist heel goed waren." Van Hanegem verwijst hier naar een uitspraak van Schmidt na de midweekse zege op Go Ahead Eagles (1-2): hij vond de Deventenaren de beste tegenstander tot nu toe, ondanks dat PSV vorige week met 0-4 verloor van Feyenoord.

Van Hangegem vindt de uitspraken 'onzin' en trekt de vergelijking met lijstaanvoerder Ajax. "Dat doen ze bij Ajax dus zelden, onzin uitspreken. Die ploeg kreeg eindelijk een tegenstander die zei: kom maar, vandaag even geen rode loper", doelt hij op FC Groningen, dat zaterdag probeerde het spel van Ajax te ontregelen en veertig minuten standhield. "Dan wint Ajax nog, uiteraard. Maar dit is wat ze in Amsterdam toch ook graag willen? Een beetje verweer?" Ajax won uiteindelijk met 3-0 van Groningen en pakte negentien punten uit zeven duels.