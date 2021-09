Rondo rekent op wijziging in Ajax-opstelling: ‘Je ziet dat hij echt zoekende is’

Zondag, 26 september 2021 om 21:28 • Yanick Vos • Laatste update: 21:29

Ronald de Boer verwacht dat Steven Berghuis dinsdagavond genoegen moet nemen met een plek op de bank bij Ajax tegen Besiktas. De oud-international denkt dat trainer Erik ten Hag er in de Champions League voor kiest om Davy Klaassen terug te laten keren in de basis. De aanvallende middenvelder stond de afgelopen weken buitenspel met een liesblessure en ontbrak daardoor al in de uitwedstrijd tegen Sporting Portugal. Zaterdagavond maakte hij zijn rentree tegen FC Groningen.

Klaassen is onder Ten Hag de vaste nummer tien bij Ajax en scoorde dit Eredivisie-seizoen een keer. De afgelopen interlandperiode maakte hij grote indruk in het shirt van het Nederlands elftal door te scoren tegen Noorwegen (1-1) en Turkije (6-1). Hij keerde vervolgens geblesseerd terug bij Ajax, waardoor Berghuis de kans kreeg op zijn positie achter de spits. De van Feyenoord overgekomen aanvaller greep de kans met beide handen aan en scoorde tegen Sporting Portugal (5-1) en was in de afgelopen drie Eredivisie-wedstrijden goed voor twee doelpunten en drie assists. Ondanks zijn uitstekende cijfers verwacht De Boer dat Berghuis niet in de basis begint tegen Besiktas, mede ook omdat hij verwacht dat Antony op de rechtsbuitenpositie de voorkeur krijgt.

“Klaassen staat hoger in de hiërarchie dan Berghuis, in mijn optiek”, aldus De Boer zondagavond bij Rondo. “Ik denk dat gewoon deze man gaat spelen: Klaassen. Antony gaat er zeker niet uit. Hij (Klaassen, red.) heeft het geweldig gedaan”, doelt De Boer op de periode voordat Klaassen geblesseerd terugkeerde van het Nederlands elftal. Marco van Basten, die net als tafelgenoten Ruud Gullit en Jan van Halst verwacht dat Klaassen gaat starten, vindt dat Berghuis de nummer tien-positie op ongebruikelijke wijze invult. “Berghuis heeft toch een beetje een vreemde manier van spelen op tien, moet ik zeggen. Je ziet dat hij echt zoekende is. Je moet heel erg op je spits letten en hem zie ik dat helemaal niet doen.”

Gullit geeft aan dat het een lastige positie is bij Ajax. “Jij hebt nog met Jari Litmanen gespeeld, die deed dat echt geweldig”, zegt hij, doelend op De Boer. “Die was zo slim daarin.” De Boer erkent dat Litmanen als aanvallende middenvelder veel kwaliteit had. “Ik liep in de bal en hij ging dan altijd het gat in”, aldus de oud-international in het programma van Ziggo Sport. Hij benadrukt tot slot dat Klaassen ‘in bloedvorm’ verkeerde voordat hij geblesseerd raakte. “Ik zie hem niet zomaar op de bank blijven. Mijn gevoel zegt dat hij met Klaassen gaat beginnen.” De wedstrijd tussen Ajax en Besiktas begint dinsdagavond om 18.45 uur.