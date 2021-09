Van Basten verbijsterd door ‘volgevreten’ Gravenberch: ‘Echt ongepast’

Zondag, 26 september 2021 om 21:06 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:16

Marco van Basten keek deze week vol verbijstering naar een interview van Ryan Gravenberch. Na de 0-5 overwinning op Fortuna Sittard erkende de negentienjarige middenvelder van Ajax dat hij soms een concentratieprobleem heeft: als zijn ploeg vroeg op voorsprong komt, heeft hij soms moeite om 'continu de focus te houden'. Gravenberch erkende dat hij 'een beetje te gemakkelijk' gaat spelen en dat hij daarop werd geattendeerd door trainer Erik ten Hag. In praatprogramma Rondo noemt Van Basten de uitspraken van de jongeling 'echt ongepast'.

Jan van Halst vindt het ‘leuk dat hij zo open is’, maar Van Basten ziet de situatie anders. “Ik vind dit dus echt vreemd. Deze jongen komt net kijken. Dan kun je toch niet zeggen dat je je moet concentreren?", vraagt San Marco zich af. "Hij is nota bene achttien jaar. Als je achttien bent, kun je dit niet zeggen. Als je dan al niet gemotiveerd bent, ben je straks 22, wat ga je dan doen? Ik vind het echt ongepast, echt ongepast, als je achttien, negentien of twintig jaar bent. Als je wekelijks uitblinkt in de Nederlandse competitie, oké. Maar deze komt echt net kijken. Hoeveel goede wedstrijden heeft hij gespeeld? Een aantal, en dan ben je al volgevreten?"

?? Ajacied Ryan Gravenberch heeft moeite met zijn focus als Ajax ver voorstaat: @MarcovanBasten windt zich op. ’Als je nou wekelijks uitblinkt… Maar hoeveel goede wedstrijden heeft hij gespeeld?’#RONDO #ZiggoSport pic.twitter.com/1lYUYQIM5w — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 26, 2021

"Ik denk dat hij een beetje met de journalist aan het meepraten is, maar ik vind het echt geen tekst voor een jonge jongen", concludeert Van Basten. Van Halst vindt het concentratieprobleem eveneens opmerkelijk. "Ik ben benieuwd hoe het gaat als hij in een grote Europese competitie terechtkomt. Dan heb je geen tijd om te slapen." Ten Hag probeert zijn pupil te helpen, zei de trainer tegen ESPN. "Daar moet hij voor waken. Hij heeft ontzettend veel talent en heeft een ontzettende ontwikkeling doorgemaakt. Maar wil dat door blijven gaan, moet hij de lat steeds hoger leggen."

Ten Hag werd vrijdag op de wekelijkse persconferentie gevraagd of zijn spelersgroep de neiging heeft om scherpte te verliezen. "Het zit in het DNA van Ajax om gemakzuchtig te worden", zei hij opvallend genoeg. "Dat moeten we in de opleiding al uitbannen, maar ook in ons team moeten we ervoor waken en het niet toestaan. Gelukkig heb ik een aantal routiniers die dat haarfijn aanvoelen, ermee bezig zijn, de jongeren daarin meenemen, coachen en eisend zijn."