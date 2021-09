Rondo pakt Frenkie de Jong hard aan: ‘De postbode doet niet mee’

Zondag, 26 september 2021 om 20:49 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:28

Het gemis van Frenkie de Jong brak Barcelona zondag niet op, zagen de analisten van Rondo. De middenvelder was geschorst voor de wedstrijd tegen Levante (3-0 zege), waardoor het middenveld bestond uit de negentienjarige basisdebutant Nico González, centrale middenvelder Sergio Busquets en de zeventienjarige Gavi. De afgelopen wedstrijden ‘hobbelde hij maar door’, zegt Ruud Gullit zondagavond bij Rondo over De Jong.

Volgens Jan van Halst zei Gullit in een onderling gesprek voorafgaand aan de wedstrijd van zondagavond dat ‘de postbode niet meedoet’. “Het ging ook sneller, nu”, beaamt Gullit lachend aan de tafel. “Ik vind Frenkie de Jong een geweldige speler, maar ik wil gewoon meer van hem zien. Hij wordt te veel beschermd. Als hij niet goed speelt, is het omdat hij niet op zijn positie speelt. Nou, op welke positie hij ook speelde op het middenveld, hij speelde niet goed. Het ligt altijd aan iets anders.”

Volgens Marco van Basten moet De Jong ‘meer diepte’ in zijn spel hebben. “Maar dat doet hij niet”, vindt Gullit. “Hij gaat de bal halen bij zijn achterhoede, maakt een paar schijnbewegingen en speelt ‘m weer af. Ja, zo kan ik ook een aantal goede passes geven.” Ronald de Boer roept in herinnering dat De Jong vorig seizoen enkele wedstrijden in een meer aanvallende rol speelde en in die functie naar behoren presteerde.

“Toen moest hij diep gaan en acties maken. Hij maakte een paar goede goals en was dominant”, vertelt De Boer. “Het is niet dat hij in het zestienmetergebied moet opduiken, maar hij moet die ballen daar geven”, countert Van Basten. “En dat zie je te weinig. In de omschakeling, met het overzicht dat hij heeft, moet hij af en toe een dieptebal versturen. Dat is wat hem een beetje mankeert.”

In het praatprogramma wordt niet alleen De Jong bekritiseerd. Van Basten laat weten ‘twijfels’ te hebben over Depay; hij weet niet of de aanvaller goed genoeg is voor Barcelona. Zondag opende Depay uit een zelf verdiende strafschop de score tegen Levante. “Ik denk dat het wel een goede speler is, maar ik vind hem een artiest, een individualist. Hij doet zijn eigen dingetje en daar blijft hij een beetje in volharden. Ik denk dat je in zo’n groot team meer een teamspeler moet zijn. Je moet samen aanvallen en elkaar de bal geven. Ik heb het idee dat hij te veel zijn eigen dingetje doet en ik weet niet of dat genoeg is bij een topclub.”