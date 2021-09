Radamel Falcao is niet te stoppen en evenaart record Diego Costa

Zondag, 26 september 2021 om 20:37 • Yanick Vos • Laatste update: 20:46

Radamel Falcao heeft zondagavond zijn waarde voor Rayo Vallecano opnieuw bewezen. De Colombiaanse spits leverde met een doelpunt een grote bijdrage aan de 3-1 overwinning op Cádiz. Door de zege komt Rayo Vallecano op dertien punten en klim het naar de vijfde plaats.

Falcao was bij zijn debuut tegen Getafe (3-0 winst) al trefzeker en scoorde vervolgens ook in zijn tweede wedstrijd tegen Athletic Club (1-2 winst). Zondagavond liet hij het net op slag van rust bollen. Na een goede actie van Ivan Balliu op de rechterflank meldde Falcao zich bij de eerste paal om de 2-1 binnen te prikken. Hij is nu de tweede speler van Rayo Vallecano ooit die scoort in zijn eerste drie wedstrijden in LaLiga. De enige andere speler die dit voor elkaar kreeg was Diego Costa in het seizoen 2011/12.

Rayo Vallecano was na negen minuten op voorsprong gekomen via Álvaro Garcia. Op aangeven van Jens Jonsson tekende Varazdat Haroyan vervolgens voor de gelijkmaker namens Cádiz, dat afgelopen donderdag Barcelona nog knap op een 0-0 gelijkspel hield. Na de treffer van Falcao werd de marge diep in de tweede helft op twee gebracht door Isi Palazon. Hij speelde zichzelf knap vrij en schoot vanaf twintig meter snoeihard raak. Falcao stond toen al niet meer op het veld; zijn wedstrijd zat er na een uur spelen op.

De ploeg van trainer Andoni Iraola boekt door de treffers van Garcia, Falcao en Palazon de vierde overwinning van het seizoen. Het wist deze jaargang al dertien keer te scoren; alleen Real Madrid (21) scoorde vaker. Aanstaande zaterdag wacht voor Rayo Vallecano de krachtmeting met Osasuna.