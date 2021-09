Uitgerekend Pedro speelt pikante rol in Derby della Capitale

Zondag, 26 september 2021 om 19:55 • Yanick Vos

Lazio heeft de Derby della Capitale tegen AS Roma gewonnen. In het Stadio Olimpico was het team van trainer Maurizio Sarri de ploeg van José Mourinho met 3-2 de baas. Het werd een bijzonder duel voor Pedro, die vorig seizoen nog het tenue van Roma droeg en nu trefzeker was namens Lazio.

Pedro kreeg zondag een basisplaats toebedeeld van Sarri. Het uitduel met Roma was een pikant affiche voor de aanvaller. De Spanjaard stond het afgelopen seizoen namelijk onder contract bij i Giallorossi en maakte deze zomer de gevoelige overstap naar Lazio. De thuisploeg schoot sterk uit de startblokken: Felipe Anderson vond na tien minuten met een pass op maat de diepgaande Sergej Milinkovic-Savic, die vervolgens knap raak kopte: 1-0. Bij zijn treffer kreeg hij hard de vuist van Roma-keeper Rui Patricio in het gelaat. De doelman werd hiervoor bestraft met geel, Milinkovic-Savic kon na een behandeling verder.

Oi, oi oi.. Pedro doet z'n oude club pijn ????

De Spanjaard stapte deze zomer over en prikt nu de 2-0 binnen ????#ZiggoSport #SerieA #LazioRoma pic.twitter.com/geqRHMW9J7 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 26, 2021

Tien minuten later was het uitgerekend Pedro die de marge voor de thuisploeg wist te verdubbelen. Lazio kwam er via de counter razendsnel uit. Ciro Immobile gaf de bal breed op de meegelopen aanvaller, die de bal hierna laag in de lange hoek schoot. Na Arne Selmonsson en Aleksandar Kolarov is Pedro de derde speler die weet te scoren namens zowel AS Roma als Lazio in de Romeinse derby. Roma schrok na de tweede treffer van de thuisploeg wakker en creëerde eerst mogelijkheden via Jordan Veretout en Nicolo Zanolio. Vijf minuten voor rust was de aansluitingstreffer daadwerkelijk een feit. Een hoekschop van Veretout werd keurig in de rechterhoek gekopt door Ibañez: 2-1.

De tweede helft was een kwartier onderweg toen Immobile de diepte werd ingestuurd. De Italiaanse spits bewaarde het overzicht en bediende de inkomende Felipe Anderson, die de marge op twee bracht: 3-1. Het antwoord van Roma liet vervolgens niet lang op zich wachten. Enkele minuten na het doelpunt van Lazio, ging de bal op de stip aan de andere kant van het veld. Invaller Jean-Daniel Akpa Akpro maakte een overtreding op Nicolò Zaniolo, waarna Jordan Veretout geen fout maakte vanaf elf meter: 3-2.

Lazio met een counter uit het boekje ??

Ciro Immobile is niet zelfzuchtig en bedient Felipe Anderson voor de 3-1 ?#ZiggoSport #SerieA #LazioRoma pic.twitter.com/X0fBC6xrKB — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 26, 2021

In de slotfase van de wedstrijd zette de ploeg van José Mourinho aan in de hoop om de gelijkmaker te forceren. De Lazio-defensie werd achteruitgedrongen en het doel van Pepe Reina onder vuur genomen. De grootste kans waren echter voor Lazio, dat het via Immobile naliet om de score verder uit te breiden en de wedstrijd op slot te gooien. Zodoende bleef het spannend tot aan de laatste minuut, maar bleef het bij 3-2.