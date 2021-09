Swingend Arsenal heeft in Noord-Londense derby geen kind aan Tottenham

Zondag, 26 september 2021 om 19:28 • Laatste update: 19:32

Arsenal heeft zondagavond in de Noord-Londense derby tegen Tottenham Hotspur de derde zege van het seizoen in de Premier League geboekt. De ploeg van trainer Mikel Arteta swingde met name in de eerste helft en won uiteindelijk met 3-1. Emile Smith Rowe, Pierre-Emerick Aubameyang en Bukayo Saka scoorden namens de thuisploeg; Heung-Min Son zorgde voor de eretreffer. Door de zege stijgen the Gunners naar een tiende plaats, terwijl Tottenham elfde staat in de Premier League.

Het eerste wapenfeit van de wedstrijd vond na zes minuten plaats. Aubameyang testte Hugo Lloris in de beginfase met een schot in de korte hoek. Enkele minuten later was het wel raak voor de thuisploeg. Martin Ödegaard vond Saka op de rand van het zestienmetergebied, die na een individuele actie de bal voor de goal bracht. Smith Rowe werd door de verdedigers van the Spurs volledig over het hoofd gezien en kon van dichtbij binnentikken. De uitploeg liet zich na twintig minuten voor het eerst in aanvallend opzicht zien. Son moest echter toezien hoe zijn schot vanuit een lastige hoek door Aaron Ramsdale gekeerd werd.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Er stond nog geen half uur op de klok of de ploeg van trainer Arteta wist de marge al te verdubbelen na een fraaie combinatie tussen Aubameyang en Smith-Rowe. De Gabonees stuurde de middenvelder de diepte in, waarna hij de bal in het zestienmetergebied op een presenteerblaadje terugkreeg. De aanvaller verschalkte Lloris met een schot in de lange hoek. Vijf minuten later zat Arsenal helemaal op rozen. De thuisploeg schakelde razendsnel om na slordig balverlies van Harry Kane. De spits probeerde zijn fout vervolgens te herstellen door tot in de eigen zestien mee te verdedigen, maar kon Saka uiteindelijk niet van scoren afhouden: 3-0.

De aanvallende onmacht van de ploeg van trainer Nuno Espírito Santo zette zich ook in de tweede helft door. Na een uur spelen creëerde Tottenham eindelijk enkele redelijke kansen. Kane dwong Ramsdale eerst tot het uiterste met een schot tussen de palen, een minuut later probeerde de aanvaller het met een wipje over de doelman, maar de aanvoerder zag zijn schot vervolgens net naast het doel gaan. Son redde tien minuten voor tijd de eer namens de uitploeg. De aanvaller werkte een voorzet van invaller Sergio Reguilón koelbloedig af: 3-1.