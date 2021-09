Benoît Bastien reist 2,5 jaar na Ajax - Juve in andere rol af naar Amsterdam

Zondag, 26 september 2021 om 19:14 • Yanick Vos • Laatste update: 19:22

De scheidsrechter voor de wedstrijd tussen Ajax en Besiktas in de groepsfase van de Champions League van aanstaande dinsdag (18.45 uur) is bekend. De UEFA heeft de Fransman Benoît Bastien aangesteld om het duel in de Johan Cruijff ArenA in goede banen te leiden. Het wordt het eerste duel van de arbiter in de groepsfase van het miljardenbal dit seizoen.

Bastien wordt op het veld bijgestaan door zijn Franse assistent-scheidsrechters Hicham Zakrani en Aurélien Berthomieu. Jérémie Pignard is aangewezen als vierde official. De UEFA heeft gekozen voro Delajod Willy als VAR, terwijl de Italiaan Massimiliano Irrati zal optreden als AVAR. De 38-jarige scheidsrechter heeft al ervaring in de Champions League. Zo was hij vorig seizoen nog de arbiter in de groepsfase bij de duels Zenit Sint-Petersburg - Club Brugge (1-2) en Lokomotiv Moskou – Atlético Madrid (1-1). Bastien floot nog nooit een duel van Ajax, al was hij in april 2019 wel vierde official bij de thuiswedstrijd van de Amsterdammers tegen Juventus.

Ajax is de Champions League uitstekend begonnen met een 5-1 overwinning op Sporting Portugal, mede door vier doelpunten van Sébastien Haller. Besiktas kende een valse start. De regerend kampioen van Turkije verloor op eigen veld met 1-2 van Borussia Dortmund. Besiktas reist gehavend af naar Amsterdam. Domogoj Vida, Welinton, Mehmet Topal, Salih Ucan, Oguzhan Özyakup, Georges-Kevin N'Koudou, Miralem Pjanic en Rachid Ghezza zijn er om uiteenlopende redenen hoe dan ook niet bij.

In aanloop naar de wedstrijd tegen Besiktas tankte Ajax zaterdagavond vertrouwen tegen FC Groningen. Voor eigen publiek was het team van trainer Erik ten Hag met 3-0 te sterk voor de ploeg van Danny Buijs door doelpunten van Edson Álvarez, Antony en Noussair Mazraoui. Besiktas verloor een dag eerder met 2-1 van Altay, de huidige nummer twee van de Turkse Süper Lig.