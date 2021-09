Luuk de Jong haalt zijn gram: ‘Hij was het doelwit van spot en minachting’

Zondag, 26 september 2021 om 19:13 • Dominic Mostert

Frenkie de Jong was geschorst, maar toch kwamen zondag voor het eerst sinds juni 2003 (Patrick Kluivert en Marc Overmars tegen Valencia) twee Nederlanders tot scoren voor Barcelona in een competitieduel. Memphis Depay opende de score tegen Levante, waarna Luuk de Jong zijn eerste treffer voor zijn nieuwe club maakte. De twee aanvallers ontvangen positieve recensies in de Spaanse pers.

Depay benutte een penalty, die hij zelf had verdiend. Nadat de aanvaller zich met een behendige actie toegang verschafte tot het strafschopgebied van Levante, werd hij aangetikt door Nemanja Radoja. Hij eiste de strafschop zelf op en vond de linkerhoek. "Hij oogde heel gemotiveerd om revanche te nemen na zijn gemiste kansen in de wedstrijd tegen Cádiz", merkt Mundo Deportivo op. Depay liet donderdag twee goede mogelijkheden liggen tegen Cádiz (0-0), waaronder eentje in de blessuretijd.

"Hij was van begin tot eind actief en verdiende met een geniale actie een strafschop, die hij zelf benutte", vervolgt de krant. "Aitor Fernández (keeper van Levante, red.) keerde nog een kopbal en een schot van Depay met het rechterbeen. Hij kwam één doelpunt tekort om er echt een topwedstrijd van te maken." Kort na het doelpunt stoomde Sergiño Dest op aan de linkerflank en bediende hij Luuk de Jong, die oog in oog met Fernández geen fout maakte. De Jong liep weg uit de rug van bewaker Shkodran Mustafi en wordt geroemd om die beweging.

"Door zich goed vrij te lopen en feilloos af te ronden liet hij zien wat hij kan bijdragen, ondanks zijn beperkingen in technisch opzicht. Hij maakte zijn eerste doelpunt als speler van Barcelona, leverde constant strijd en intimideerde de tegenstander in het strafschopgebied", schrijft Mundo Deportivo. De Jong was volgens Sport 'doelwit van spot en minachting' na zijn vorige optredens, maar daar is nu verandering in gekomen. "Afgezien daarvan probeerde hij oplossingen aan te dragen voor zijn ploeggenoten." Net als Depay krijgt De Jong een zeven van de krant.

Sport kent iedere speler één woord toe om diens optreden te beschrijven en kiest bij Depay voor ‘protagonist’. “Memphis was overal op het veld te vinden en deed er alles aan om het Camp Nou met een hattrick te verlaten, maar door Aitor Fernández en zijn eigen gebrek aan succes in de afronding moest hij genoegen nemen met een strafschop. Zoals altijd probeerde hij zich te verbeteren ten opzichte van de vorige wedstrijden.” De Spaanse versie van Goal kent De Jong hetzelfde cijfer toe en zag de spits eveneens 'veel meer samenspelen' met zijn ploeggenoten dan in zijn drie vorige duels.

Opnieuw worden zijn loopactie voorafgaand aan de 2-0 geroemd en krijgt De Jong een zeven. De voetbalwebsite kent Depay echter een acht toe. De penalty die hij verdiende kwam voort uit een 'magisch moment' waarop Depay met een individuele actie 'veel talent' toonde. "Hij staat altijd op de juiste plek en wil alle ballen hebben." Barcelona beëindigde met de overwinning een reeks van drie officiële wedstrijden zonder overwinning: 0-3 tegen Bayern München, 1-1 tegen Granada en 0-0 tegen Cádiz. Dankzij de driepunter tegen Levante neemt Barcelona de vijfde plaats in, met twaalf punten uit zes duels.