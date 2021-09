Delano Burgzorg bezorgt Heracles Almelo tweede zege van het seizoen

Heracles Almelo heeft zondagavond ten koste van RKC Waalwijk zijn tweede overwinning van het seizoen in de Eredivisie geboekt. In een matig duel, waarin de kansen schaars waren, zorgde Delano Burgzorg vlak na rust voor de winnende treffer. Dankzij de zege stijgt de ploeg van Frank Wormuth van de zeventiende naar de elfde plaats op de ranglijst, terwijl de Waalwijkers met een zestiende plaats voorlopig niet uit de onderste regionen komen.

Voorafgaand aan het duel werd Tim Breukers gehuldigd. De verdediger, goed voor 306 duels in Almelose dienst, hakte in mei de knoop door om te stoppen met profvoetbal en werd in het stadion in het zonnetje gezet. Heracles en RKC hadden in de eerste twintig minuten moeite om tot grote kansen te komen. Het eerste enerverende moment vond halverwege de eerste helft plaats. Juriën Gaari mocht van geluk spreken dat hij op het veld mocht blijven staan. De rechtsback kreeg slechts geel van scheidsrechter Bas Nijhuis na het onderbreken van een veelbelovende aanval van de thuisploeg.

De ploeg van trainer Wormuth kreeg via Burgzorg na een half uur spelen nog twee mogelijkheden om de score te openen. Eerst onderschepte de aanvaller de bal van Thierry Lotonda, alleen kwam hij vervolgens niet tot scoren. Vervolgens stond doelman Etienne Vaessen bij een schot in de weg, waardoor beide ploegen zonder doelpunten aan de thee gingen. Heracles liet zich in de eerste minuten van het tweede bedrijf meteen weer gelden. Bilal Basacikoglu zag zijn schot na een knappe individuele actie echter rakelings voorlangs gaan.

De thuisploeg deed er alles aan om na rust op voorsprong te komen. Het was opnieuw Burgzorg die gevaar wist te stichten, alleen voerde hij zijn actie ditmaal te ver door. Een minuut later was het alsnog raak voor de aanvaller. Mats Knoester hield de bal knap binnen en gaf die vervolgens mee aan Burgzorg. De topscorer van de Heraclieden voerde zijn totaal op naar drie goals door Vaessen via de onderkant van de lat te verschalken: 1-0

Heracles gaf ook in de tweede helft nauwelijks kansen weg en kon hierdoor op zoek naar een tweede treffer. In het laatste kwartier kreeg Rai Vloet de uitgelezen kans om de wedstrijd in het slot te gooien. De aanvaller stond oog in oog met Vaessen, maar schoot de bal vervolgens op de vuisten van de doelman. Dankzij de uitblinker aan de kant van RKC bleven de Waalwijkers in de slotfase in de wedstrijd. Het lukte de ploeg van Joseph Oosting echter niet om in aanvallend opzicht een vuist te maken, waardoor de drie punten op Erve Asito bleven.