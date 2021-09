Depay, Luuk de Jong én Ansu Fati laten Camp Nou eindelijk juichen

Zondag, 26 september 2021 om 18:05 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:35

Barcelona heeft een broodnodige overwinning geboekt in LaLiga. Na twee opeenvolgende remises won de grootmacht zondag met 3-0 van Levante door doelpunten van Memphis Depay, Luuk de Jong en Ansu Fati. Vanwege een schorsing van Ronald Koeman werd de ploeg geleid door assistenten Henrik Larsson en Alfred Schreuder. Fati kende als invaller een glorieuze rentree na een afwezigheid van 323 dagen door blessureleed. Barcelona klimt dankzij de overwinning naar de vijfde plaats, met twaalf punten uit zes duels.

De geschorste Koeman stelde Depay en Luuk de Jong op; Frenkie de Jong ontbrak door een schorsing, terwijl de geblesseerde Sergi Roberto werd vervangen door Philippe Coutinho. Naast Sergi Roberto ontbraken ook Ousmane Dembélé, Pedri, Martin Braithwaite, Sergio Agüero, Jordi Alba en Alex Balde door blessureleed. Koeman koos ervoor om de vorige maand zeventien jaar geworden Gavi wederom aan het startsignaal te laten verschijnen; de middenvelder maakte in het midweekse duel met Cádiz (0-0) zijn basisdebuut. De negentienjarige Nico González kreeg verrassenderwijs ook een basisplaats, zijn eerste bij Barcelona.

Voor het eerst sinds juni 2003 (Patrick Kluivert en Marc Overmars tegen Valencia) kwamen twee Nederlanders tot scoren in dezelfde competitiewedstrijd van Barcelona. Depay benutte een penalty, die hij zelf had verdiend. Nadat hij zich met een behendige actie toegang verschafte tot het strafschopgebied van Levante, werd Depay aangetikt door Nemanja Radoja. Hij eiste de strafschop zelf op en vond de linkerhoek. De wedstrijd was toen pas zes minuten oud. Niet veel later stoomde Sergiño Dest op aan de linkerflank en zette hij Luuk de Jong vrij voor keeper Aitor Fernández, waarna de spits geen fout maakte.

In het restant van de eerste helft kwam Barcelona niet in de problemen. De thuisploeg kwam nog enkele keren dicht bij een doelpunt, bijvoorbeeld toen Gerard Piqué van dichtbij niet succesvol afrondde of toen een krachtige kopbal van Depay ternauwernood werd gepareerd door Fernández. Collega-doelman Marc-André ter Stegen werd niet serieus getest. Ook na de pauze voorkwam de keeper van Levante dat Depay zijn tweede doelpunt van de wedstrijd maakte. Vervolgens kende het spel van Barcelona minder urgentie dan voor de rust. Levante bleef desondanks geen serieuze bedreiging. Depay stuitte in een uitbraak andermaal op Fernández, die ook een afstandsschot van Dest pareerde.

De scherpte verminderde bij Barcelona en daardoor kreeg Alejandro Cantero nog een serieuze kans op het aansluitingsdoelpunt. Ter Stegen kwam als winnaar uit de één-op-één-situatie. Het hoogtepunt van de tweede helft voor Barcelona was de rentree van Fati en diens doelpunt. Hij loste Luuk de Jong af in minuut 81 en betrad onder luid applaus het veld. Fati keerde na 323 dagen terug bij Barcelona; hij liep zijn meniscusblessure op in een wedstrijd tegen Real Betis. Fati hoopte een strafschop te krijgen toen hij neerging in een duel met Pablo Martinez in het strafschopgebied, maar daar ging de arbitrage niet in mee. In de blessuretijd scoorde Fati, die het afgelopen jaar vier operaties onderging, na een fraaie individuele actie alsnog met een schot vanbuiten het strafschopgebied. Hij bedankte nota bene een clubarts.