Van Beek scherpt negatief record aan en helpt Twente aan vierde zege op rij

Zondag, 26 september 2021 om 16:37 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:43

FC Twente heeft zich zondagmiddag ten koste van sc Heerenveen verzekerd van drie punten in de Eredivisie. In het Abe Lenstra Stadion genoot de ploeg van trainer Ron Jans bij rust al een 0-2 voorsprong, die in het tweede bedrijf werd vastgehouden: 2-3. Treffers van Ricky van Wolfswinkel, Daan Rots en een eigen goal van Sven van Beek leidden de zege van de Tukkers in. Het eigen doelpunt van Van Beek was zijn achtste in zijn carrière, waarmee hij zijn negatieve record aanscherpte. Tibor Halilovic en Henk Veerman deden namens de thuisploeg iets terug. Twente bezet met dertien punten de zesde plek op de ranglijst, terwijl de Friezen het dankzij de nederlaag met de achtste plaats moeten doen.

Heerenveen begon met dezelfde elf namen als tegen Feyenoord (3-1), eerder deze week. Jans had bij de uitploeg een plaats ingeruimd voor Luca Everink, die zijn basisdebuut maakte. De Tukkers kwamen in Heerenveen al vroeg op voorsprong. Ibrahim Dresevic plantte bij een hoekschop zijn elleboog in het gezicht van Van Wolfswinkel, waarna scheidsrechter Jeroen Manschot na ingrijpen van de VAR geen andere keus had dan de bal op de stip te leggen. De aanvaller nam de strafschop zelf en faalde oog in oog met Erwin Mulder niet. Van Wolfswinkel tekende daarmee alweer aan voor zijn vierde doelpunt van het seizoen.

Rots kreeg na ruim tien minuten spelen de uitgelezen kans om FC Twente al al snel op 2-0 te zetten. De vleugelaanvaller werd vrijgespeeld in het zestienmetergebied, maar schoot vervolgens recht op Mulder. De ploeg van Jans had in de eerste helft het betere van het spel en leek dit na een half uur spelen verder uit te drukken in de score. Ramiz Zerrouki gaf Mulder het nakijken door een geplaatst schot vanaf twintig meter op wonderschone wijze via de onderkant lat binnen te schieten. De VAR gooide echter roet in het eten. Eerder in de aanval werd namelijk buitenspel geconstateerd van Dimitrios Limnios.



Vlak voor rust kwamen de bezoekers alsnog op een comfortabele voorsprong. Een veel te risicovolle terugspeelbal van Milan van Ewijk op Mulder werd onderschept door Rots, die de bal vervolgens in het lege doel kon schuiven: 0-2. Na het geblesseerd uitvallen van Siem de Jong, kreeg Jansen in de rust een nieuwe tegenvaller te verwerken. Mulder bleek niet fit genoeg om verder te kunnen en werd op doel vervangen door Xavier Mous. Ook in de eerste minuten van het tweede bedrijf maakten de Friezen weinig aanspraak op de aansluitingstreffer.

FC Twente kreeg de eerste twee treffers van de thuisploeg in de schoot geworpen en dat was na 65 minuten ook bij de 0-3 het geval. Van Beek scherpte zijn eigen goal-record aan na een verkeerde terugspeelbal op Mous. Het was voor de verdediger alweer zijn achtste eigen doelpunt uit zijn carrière. De Tukkers leken op weg naar een zeker lijkende overwinning, maar Tibor Halilovic deed direct iets terug namens de thuisploeg. Een schot van de aanvaller werd van richting veranderd door Robin Pröpper: 1-3. Tien minuten voor tijd bracht Henk Veerman de spanning helemaal terug in het Abe Lenstra Stadion. De spits werd op maat bediend door Halilovic en schoot zijn eerste beste kans onberispelijk binnen: 2-3. Een Fries slotoffensief leek in de maak, maar echte grote kansen wist de ploeg van Jansen niet meer te creëren.