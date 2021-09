AZ wint met ruime cijfers en boekt tweede zege van het seizoen

Zondag, 26 september 2021 om 16:23 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:42

AZ heeft zondagmiddag na drie opeenvolgende nederlagen weer eens een overwinning geboekt in de Eredivisie. In eigen huis had de ploeg van trainer Pascal Jansen weinig moeite met Go Ahead Eagles: 5-0. Met name de laatste treffer van Tijjani Reijnders was van grote schoonheid. De middenvelder schoot net als tegen Heracles Almelo van grote afstand raak in de bovenhoek. Het is voor AZ, dat klimt van de zeventiende naar de elfde plek op de ranglijst, pas de tweede overwinning van het seizoen.

Meest opvallende afwezige aan de kant van AZ was Timo Letschert. De verdediger werd midweeks tegen FC Twente halverwege de eerste helft gewisseld na een afgrijselijke blunder en besloot op eigen houtje terug te keren naar Alkmaar. Die actie kon niet op sympathie rekenen van Jansen, die hem voor het duel met Go Ahead buiten de seletie hield. Zijn plek in het hart van de verdedging werd ingenomen door Pantelis Hatzidiakos, die samen met Bruno Martins Indi het centrale duo vormde.

AZ oogde fris in het eerste bedrijf en kwam al snel in het duel op voorsprong. Na goed doorzetten van Yukinari Sugawara kwam de bal bij Vangelis Pavlidis terecht. De Griekse spits bewaarde het overzicht en stelde Karlsson in staat om te scoren: 1-0. De Alkmaarders kregen al snel de mogelijkheid om de score verder uit te bouwen, maar na een goede combinatie met Fredrik Midtsjö schoot Albert Gudmundsson in de korte hoek op de paal. De tweede treffer volgde na een half uur spelen alsnog, toen Dani de Wit het eindstation was van een schitterende voorzet van Sugawara. De middenvelder kopte van dichtbij raak: 2-1.

De Wit kreeg vijf minuten voor rust een uitgelezen kans om zijn tweede van de middag te maken, maar vond net als Gudmundsson de paal. Zijn aanname op de borst en schot in de korte hoek verdienden een beter lot. Go Ahead werd in de eerste helft beperkt tot verdedigen en kwam er enkel een keer gevaarlijk uit via Luuk Brouwers. De middenvelder wurmde zich tussen een aantal AZ'ers door, maar kwam niet tot een schot. Een kopbal van Marc Cardona eindigde in de handen van doelman Peter Vindahl.

De tweede helft leverde aanvankelijk minder spektakel op. Een schot van Gudmundsson na goed terugleggen van De Wit eindigde op de vuisten van Warner Hahn en een schot van Bas Kuipers ging rakelings over het doel van AZ. De score werd door AZ in de slotfase alsnog uitgebouwd toen scheidsrechter Dennis Higler op advies van de VAR de bal op de stip legde. Invaller Hakon Evjen werd in een poging Hahn te omspelen gevloerd door de doelman en zag het buitenkansje benut worden door Karlsson: 3-0. Nadat Zakaria Aboukhlal vervolgens op aangeven van Sugawara voor de 4-0 zorgde, nam Reijnders het slotakkoord voor zijn rekening. De invaller haalde uit van grote afstand en vond de linkerbovenhoek: 5-0.