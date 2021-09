Jansen houdt Letschert buiten de wedstrijdselectie na veelbesproken wissel

Zondag, 26 september 2021 om 14:14 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:29

Timo Letschert is zondagmiddag buiten de selectie gelaten van AZ voor de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De verdediger ging midweeks afschuwelijk in de fout tegen FC Twente en moest die blunder bekopen met een vroegtijdige wissel. Dat Letschert vervolgens op eigen houtje terugreisde naar Alkmaar heeft hem zijn plek in de wedstrijdselectie gekost. Pantelis Hatzidiakos is zijn vervanger in het hart van de defensie.

Jansen gaf na afloop van het duel met Twente tekst en uitleg over de pikante wissel. "Vandaag was het centrale duo (Letschert en Bruno Martins Indi, red.) geen bron van rust. Ik vond dat ik de ploeg moest helpen door te wisselen. Hatzidiakos heeft zo goed als hij dat kon de boel proberen te repareren", zei Jansen voor de camera's van ESPN. Letschert besloot donderdagavond op eigen houtje terug te reizen vanuit Enschede na de uiterst pijnlijke wissel.

Jansen zei vrijdag tijdens het perspraatje dat het Letschert's eigen keuze was om op eigen gelegenheid naar huis te gaan. "Daar hebben wij geen goedkeuring voor gegeven", zei de AZ-trainer. "Hij was na afloop enorm teleurgesteld in zijn prestatie. Timo wil optimaal presteren en dat is hem niet gelukt. Hij voelt zich daar verantwoordelijk voor. Hij is enorm zelfkritisch." Letschert en Jansen hebben inmiddels met elkaar gesproken. "Over de aard van een eventuele straf laat ik mij niet uit. Maar ik sta nog steeds achter mijn keuze."

Zondagmiddag voorafgaand aan het duel met Go Ahead lichtte Jansen zijn keuze toe om Letschert niet op te nemen in de selectie. "Het is een sanctie op het feit dat hij op eigen gelegenheid is teruggereisd naar Alkmaar, dat klopt. We hebben de keuze gemaakt om hem te wisselen voor Pantelis en om die reden speelt hij niet. Hij zit ook niet bij de selectie", zei Jansen bij ESPN.

Opstelling AZ: Vindahl; Sugawara, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; De Wit, Midtsjö, Reijnders; Gudmundsson, Pavlidis, Karlsson