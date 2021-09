Cambuur beleeft beste seizoensstart ooit en mag zich subtopper noemen

Zondag, 26 september 2021 om 14:06 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:10

SC Cambuur heeft de goede competitiestart zondagmiddag een vervolg gegeven tegen Sparta Rotterdam. De ploeg van trainer Henk de Jong was op Het Kastel met 0-4 te sterk door doelpunten van Alex Bangura, Issa Kallon (2) en Tom Boere. Sparta eindigde het duel met tien man na een rode kaart voor Aaron Meijers. Cambuur beleeft door de zege de beste seizoensstart ooit op het hoogste niveau. Nooit eerder slaagden de Leeuwarders er namelijk in om vier van de eerste zeven wedstrijden op het hoogste niveau in winst om te zetten. Door de zege stijgt Cambuur tevens naar de zesde plek op de ranglijst.

Het was ruim twintig jaar geleden dat Cambuur en Sparta elkaar voor het laatst troffen in de Eredivisie. In 2000 was Cambuur eveneens te sterk op Het Kasteel: 1-2. Ditmaal was het niet om over naar huis te schrijven wat beide ploegen in het eerste bedrijf lieten zien. "Er worden veel fouten gemaakt. Soms wordt er binnen vier seconden vier keer balverlies geleden", omschreef analist Gert-Jan Verbeek de uiterst rommelige eerste helft bij ESPN. En toch was het Cambuur dat totaal onverwachts de voorsprong greep via Bangura. De linksback kwam mee op, kreeg de bal van Kallon en rondde af met links: 0-1. Even daarvoor had Emanuel Emegha een kans op de 1-0 laten liggen.

In het tweede bedrijf viel er beduidend meer te genieten en sprong Cambuur het best met de kansen om. Bij de tweede goede mogelijkheid van de wedstrijd was het meteen raak voor de bezoekers. De diepe pass van Marco Tol was precies op maat voor Kallon, die een vrije doortocht had richting Maduka Okoye en de rechterhoek vond: 0-2. Sparta kreeg vervolgens via Emegha een uitgelezen mogelijkheid om de spanning terug te brengen, maar wederom was de aanvaller onnauwkeurig in de afronding. Ditmaal eindigde zijn inzet via de binnenkant van de paal in de handen van doelman Sonny Stevens.

Cambuur speelde volledig naar de mogelijkheden en probeerde er in de omschakeling snel uit te komen via Kallon. Dat recept leidde tien minuten na de 0-2 tot de 0-3. Ditmaal was het voorbereidende werk van Michael Breij, waarna Kallon weer alleen op doelman Okoye af kon. Wederom hield de rappe aanvaller zijn hoofd koel en vond hij de rechterhoek: 0-3. Nadat Aaron Meijers vervolgens rood kreeg voor een natrappende beweging, zorgde Boere voor het slotakkoord. De spits kreeg de bal aan de rechterkant van de zestien mee en vond de linkerhoek: 0-4. Sparta blijft daardoor steken op slechts één zege dit seizoen.