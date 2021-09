Spaanse media hebben het gemunt op Griezmann: ‘Een geest’

Zondag, 26 september 2021 om 12:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:13

De terugkeer van Antoine Griezmann bij Atlético Madrid is nog niet bepaald heel succesvol gebleken. De aanvaller keerde op de laatste dag van de transferwindow terug bij zijn oude liefde, maar worstelt nadrukkelijk met zijn vorm. Spaanse media vragen zich af wat er met Griezmann aan de hand is, nu de Fransman na acht wedstrijden in alle competities (drie voor Barça, vijf voor Atlético) nog niet wist te scoren of een assist wist te geven.

Atlético liep zaterdag voor de derde keer dit seizoen tegen duur puntenverlies aan, toen de ploeg van Diego Simeone op bezoek bij Deportivo Alavés met 1-0 onderuit ging. Griezmann speelde de volledige negentig minuten, maar wist zich daarin niet te onderscheiden. "Hij laat zich niet zien als de speler die we kennen. Griezmann heeft moeite om zich aan te passen aan de dynamiek", concludeert Marca. "Het gedoe met Griezmann is zorgwekkend, dat zie je nergens", voegde voormalig Atlético-middenvelder Milinko Pantic daar aan toe in zijn voorbeschouwing.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Diario Sport gaat een stapje verder en vergelijkt Griezmann met 'een geest'. "De cijfers laten zien dat Griezmann tot nu toe nul waarde heeft gehad voor Atlético", schrijft de krant. "Met andere woorden: de kleine prins stelt teleur sinds zijn terugkeer naar het kapitaal. En wat nog erger is, de cijfers van het hele team zijn achteruit gegaan sinds zijn komst. De verloren zoon is niet langer beslissend en de omstandigheid zouden hem in de volgende duels zelfs naar de reservebank kunnen leiden. "

De woorden van de Spaanse media worden onderbouwd met een bijzondere statistiek. Griezmann wist in zijn vijf wedstrijden namens Atlético namelijk nog niet tot een schot tussen de palen te komen. Ook heeft hij nog geen enkele assist gegeven op zijn ploeggenoten. Griezmann speelde tot dusver 304 minuten namens de Madrilenen en zag zelfs hoe zijn poeg nog niet tot scoren kwam wanneer hij binnen de lijnen stond.