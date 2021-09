Mundo Deportivo pakt uit met ‘top secret’ over Memphis Depay

Zondag, 26 september 2021 om 09:29 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 10:48

Barcelona heeft geen eenzijdige optie om het contract met Memphis Depay te verlengen, zo schrijft Mundo Deportivo zondag. In de ‘Top secret’-rubriek van de Catalaanse krant valt te lezen dat de club gedurende de onderhandelingen met de aanvaller annex Oranje-international overwoog om een dergelijke optie aan de verbintenis toe te voegen, maar dat dat uiteindelijk toch niet is gebeurd.

Het aantrekken van Depay door Barcelona eerder deze zomer was allerminst een verrassing, daar hij een jaar geleden al bij de Catalanen in beeld was. De niet gebruikelijke contractduur van slechts twee seizoenen zorgde echter wel voor verbazing: tot 30 juni 2023. De media in Spanje gingen ervan uit dat Barcelona een eenzijdige optie had om de contractuele samenwerking met de Nederlander met een seizoen te verlengen, maar dat is volgens Mundo Deportivo niet zo.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het is onduidelijk of Barcelona uiteindelijk zelf ervoor koos om deze optie niet toe te voegen, bijvoorbeeld omdat Depay bij een dergelijke constructie een hoger salaris wilde. Of wellicht wilde de ex-speler van PSV, Manchester United en Olympique Lyon vanuit zijn sterke onderhandelingspositie bewust maar voor twee seizoenen tekenen. Het betekent dat Barcelona volgend jaar al met Depay om de tafel zal moeten zitten, indien men wil voorkomen dat hij in de zomer van 2023 transfervrij vertrekt.

De teller van Depay bij Barcelona staat na zes officiële duels op twee treffers: een gelijkmaker tegen Athletic Club (1-1) en de winnende treffer tegen Getafe (2-1). In de voorbije drie duels kwam hij niet tot scoren, terwijl Barcelona in deze reeks ook maar een doelpunt maakte. Dat is ook het manco van de Catalanen dit seizoen: slechts vijf verschillende doelpuntenmakers en slechts acht doelpunten in zes wedstrijden. De helft ervan viel in de seizoensouverture tegen Real Sociedad (4-2).