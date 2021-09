Ten Hag kampt met luxeprobleem: ‘Hij zou dinsdag kunnen starten’

Zondag, 26 september 2021 om 09:01 • Daniel Cabot Kerkdijk

De terugkeer van Davy Klaassen betekent voor Erik ten Hag dat hij, te beginnen met de Champions League-wedstrijd van Ajax tegen Besiktas, met een behoorlijk luxeprobleem kampt. De middenvelder verscheen zaterdagavond tegen FC Groningen niet aan het startsignaal, maar viel wel in. Ten Hag kreeg na de 3-0 overwinning de vraag of Klaassen dinsdag een basisplaats zal hebben.

Klaassen was voor de interlandperiode immers een zekerheidje op het middenveld van Ajax, maar hij liep bij het Nederlands elftal een liesblessure op en werd in de afgelopen wedstrijden vervangen door Steven Berghuis. Aan de rechterkant toont Antony zijn meerwaarde. Een van de drie zal tegen Besiktas op de bank moeten plaatsnemen. “We moeten kijken hoe hij reageert na zijn blessure, maar als die reactie goed is, zou hij dinsdag in ieder geval kunnen starten. Of het al genoeg is voor een hele wedstrijd, dat weet ik niet.”

Ten Hag benadrukt dat Klaassen niet zomaar zijn plekje in het elftal terugkrijgt. “Niemand heeft een speciale positie”, gaf de trainer van Ajax te kennen. “Davy is zeker wel een basisspeler, maar daar hebben we er meer van. We kijken naar de vorm van de spelers, maar ook naar wat de wedstrijd vraagt. En dan kiezen we onze troeven.”

Ten Hag weet dat het zijn ‘job’ is om alle spelers in de selectie tevreden te houden. “Al heb ik niet honderd procent in de hand hoe iets tussen de oren van een speler ontwikkelt en of een speler zijn ego opzij kan zetten voor het team. Dat is afwachten, maar een ding is wel heel helder: het team is altijd belangrijker dan het individu. Iedereen zal zich daarin moeten schikken.”