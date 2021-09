Arne Slot verbaast zich na Feyenoord - NEC: ‘Het is werkelijk ongekend’

Zondag, 26 september 2021 om 07:27 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:41

Feyenoord kwam zaterdag in de thuiswedstrijd tegen NEC met de schrik vrij. De ploeg van Arne Slot boog in een knotsgek duel in de laatste tien minuten een 2-3 achterstand om in een 5-3 zege. Slot was zeer te spreken over het karakter dat Feyenoord toonde tegen NEC na de achterstand en de rol die de supporters daarbij speelden. Hij gaf na de 2-3 weinig meer voor de kansen van zijn ploeg, zo erkende de trainer na afloop.

“Daarbij onderschat ik twee kenmerken van deze club: de supporters en het karakter van het team. Die twee componenten hebben ervoor gezorgd dat we deze wedstrijd uiteindelijk nog gewonnen hebben. Ik heb als trainer wel eens een schitterende sfeer meegemaakt, maar om te merken dat supporters je ook over een dood punt kunnen heen helpen, dat had ik als trainer van Feyenoord nog niet eerder zo meegemaakt”, zei Slot na zijn eerste wedstrijd in een volle Kuip.

?? Wat een slotfase! Guus Til maakt in de 89e minuut de bevrijdende treffer voor Feyenoord, daarna maakt Cyriel Dessers ook nog de 5-3 voor de Rotterdammers. ??



?? ESPN 2

#?? #feynec pic.twitter.com/ISBI7D9wAR — ESPN NL (@ESPNnl) September 25, 2021

“Maar ik doe mijn spelers tekort om het alleen aan de supporters toe te schrijven. De jongens zijn wel vol doorgegaan, ondanks de teleurstelling van de 2-3. Ze werden uiteindelijk beloond voor het karakter dat ze getoond hebben. Niet zozeer vanuit het goede voetbal, maar wel voor hun wilskracht en karakter.” Dat resulteerde uiteindelijk in een 5-3 zege. De doelpunten werden gemaakt door vier verschillende spelers, onder wie Guus Til. De middenvelder was goed voor twee treffers tegen de Nijmegenaren.

Til heeft in de Eredivisie nu al vijf keer gescoord. In de voorrondes van de Conference League maakte de middenvelder zes doelpunten. Het aantal goals verrast ook Slot. “Ik heb met Guus gewerkt toen hij tien, elf, twaalf doelpunten maakte bij AZ. Ik wist dat hij een x-aantal goals zou maken, maar los van zijn goals... Als je ziet wat hij vandaag geleverd heeft, dat is werkelijk ongekend.”

“Ook als je 2-3 achter komt, heeft hij het vermogen om te blijven gaan. Maar wat hij vooral ook brengt in dit team is een ongelooflijke wilskracht en loopvermogen als de tegenstander de bal heeft.” Voor Feyenoord is het de derde overwinning op rij. In die wedstrijden scoorde de ploeg van Slot liefst twaalf keer. Het levert de Rotterdammers de voorlopig derde plaats op in de Eredivisie, met vijftien punten uit zes wedstrijden. Koploper Ajax (negentien) en nummer twee Willem II (zestien) hebben een wedstrijd meer gespeeld.