Clubs verbannen en forse schorsing na uitdelen van geld in Paramaribo

Zondag, 26 september 2021 om 07:03 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:22

De CONCACAF, de voetbalbond van Noord- en Midden-Amerika, heeft Inter Moengotapoe uit Suriname en CD Olimpia uit Honduras verbannen uit de CONCACAF League. De maatregel is genomen na een onderzoek naar de gebeurtenissen tijdens en na afloop van de onderlinge wedstrijd afgelopen dinsdag in Paramaribo. Daarin speelde de Surinaamse vicepresident Ronnie Brunswijk een hoofdrol: hij mag de komende jaren geen enkele functie uitvoeren.

Brunswijk maakte in de nacht van dinsdag op woensdag, ondanks zijn zestig jaar, zijn officiële rentree bij Inter Moengotapoe. De eigenaar, voorzitter, ex-trainer en, tot dinsdag, oud-speler van de Surinaamse club gaf zichzelf een basisplaats in het duel met Olimpia, dat met 32 landstitels de meest succesvolle club van Honduras is. Na afloop deelde hij zelfs geldbiljetten uit in de kleedkamer van tegenstander Olimpia. De beelden gingen viraal.

Another video of Ronnie Brunswijk handing out money in Olympia's dressing room. They seem to be US dollars, because as far as I know Benjamin Franklin is not Surinamese. pic.twitter.com/J81z9T9gDx — Enock Essel Niccolo Makaville (@EsselKobina39) September 22, 2021

Naar aanleiding van deze filmpjes besloot de CONCACAF een onderzoek in te stellen. Daaruit werd de conclusie getrokken dat de integriteitsregels ernstig waren geschonden. Het bestuur besloot daarop beide clubs met onmiddellijke ingang uit de competitie te halen. Brunswijk is voor drie jaar geschorst. In die periode mag hij op geen enkele manier betrokken zijn bij wedstrijden die onder auspiciën van de CONCACAF plaatsvinden. Het onderzoek naar de incidenten bij het duel in Paramaribo loopt nog.

Het duel tussen Inter Moengotapoe en Olimpia in het Frank Essed Stadion was immers niet zomaar een duel. Het was de eerste achtste finale van de CONCACAF League, het toernooi waarin zes tickets voor de Noord-Amerikaanse evenknie van de Champions League te winnen zijn. Tot verbazing van alles en iedereen verscheen Brunswijk aan het startsignaal, net als zijn zoon Damian, en was hij ook nog eens de captain van Inter Moengotapoe.

Inter Moengotapoe speelde al snel een verloren wedstrijd. Na de eerste helft keek de club uit Suriname al tegen een 0-3 achterstand aan, maar ook Brunswijk begon gewoon weer aan de tweede helft. Uiteindelijk ging de zestigjarige vicepresident na 54 minuten naar de kant. In het laatste kwartier liepen de bezoekers uit Honduras uit naar een 0-6 overwinning, waardoor de return vrijwel een formaliteit leek. Van een weerzien tussen de clubs op Hondurese bodem komt het echter niet meer.

Brunswijk was in de jaren tachtig leider van de guerrillastrijders van het junglecommando in Suriname. Hij vocht tegen voormalig president en toenmalige leider van het militaire bewind van Suriname, Desi Bouterse. Later nam hij van 2010 tot 2015 met de ABOP deel aan de regeringscoalitie van Bouterse. Net als Bouterse werd Brunswijk in Nederland bij verstek veroordeeld wegens cocaïnehandel. Het gerechtshof in Amsterdam legde de vroegere rebellenleider in 2000 een gevangenisstraf van zes jaar op voor zijn betrokkenheid bij de smokkel van 61 kilo cocaïne. Zelf zegt hij onschuldig te zijn.