Mats Seuntjens legt wonderdoelpunt uit: ‘Ik zei het twee weken geleden al’

Zaterdag, 25 september 2021 om 23:42 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:48

Met nog geen twee minuten op de klok zorgde Mats Seuntjens zaterdagavond voor een wonderschone openingstreffer tegen Vitesse (1-1). De spits van Fortuna Sittard verschalkte doelman Markus Schubert door een hoekschop in één keer binnen te schieten. Seuntjens bekende na afloop van het duel bij ESPN dat het een bewuste doelpoging was.

“Ik zei twee weken geleden tegen de spelersgroep en tegen de trainers: ‘Laat mij de hoekschoppen gewoon trappen, ik schiet gewoon op goal’”, vertelde Seuntjens. “Dan kijk je waar de ruimte ligt. Normaal gesproken schiet ik een hoekschop meer richting de eerste paal, maar nu lag de tweede paal enorm open, waardoor ik het gewoon probeerde.” Het is niet de eerste keer dat de spits van Fortuna een poging waagt om een hoekschop in één keer binnen te schieten. “Ik heb ook vaak genoeg gehad dat ik hetzelfde wilde doen, maar dat het niet zo goed ging.”

?? Bij Fortuna was het geen verrassing dat Mats Seuntjens uit de hoekschop scoorde...



"Twee weken geleden zei ik al: laat mij hem trappen, ik schiet hem gewoon op goal" pic.twitter.com/eBPZB5fC7z — ESPN NL (@ESPNnl) September 25, 2021

Op de vraag of dit de mooiste goal van de 29-jarige Seuntjens uit zijn carrière is, knikte hij instemmend. “Ik raakte de bal enorm lekker. Twee weken geleden maakte ik op bezoek bij Sparta ook een mooie goal, maar ik denk dat deze wel het meest bijzonder is.” Alhoewel de goal van Seuntjens wonderschoon was, kon dat niet worden gezegd over de wedstrijd. “Ons spel was niet best, al hebben we een moeilijke week gehad met lastige tegenstanders. Tegen Ajax weet je dat het enorm zwaar gaat worden”, doelde hij op de 0-5 nederlaag.

In het uitduel met Vitesse kon Fortuna in aanvallend opzicht niet echt een vuist maken, zo zag ook Seuntjens. “Voorin misten we vandaag Zian Flemming en Lisandro Semedo. Dan mis je wat stootkracht en doelpunten, maar je kon vandaag zien dat als we als team spelen en mentaliteit tonen, we ook uit bij Vitesse een punt kunnen halen.”