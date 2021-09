Brabantse Eredivisie-derby in eerste ronde van TOTO KNVB Beker

Zaterdag, 25 september 2021 om 23:36 • Jeroen van Poppel

De loting voor de eerste ronde van de TOTO KNVB Beker is zaterdagavond verricht in het programma De Eretribune op ESPN. Die heeft met RKC Waalwijk - Willem II één confrontatie tussen twee Eredivisie-clubs opgeleverd. De vijf Europese deelnemers (Ajax, PSV, Feyenoord, Vitesse en AZ) zijn vrijgesteld en stromen pas in de tweede ronde in.

Deze ronde stromen dertien Eredivisie-clubs in, net als de zestien profclubs uit de Keuken Kampioen Divisie. In totaal hebben 25 amateurteams de voorronden overleefd, wat een totaal geeft van 54 overgebleven deelnemers geeft. De 27 wedstrijden in de eerste ronde worden afgewerkt op 26, 27 en 28 oktober.

De volledige loting voor de eerste ronde:

NAC Breda - VVV-Venlo

RKC Waalwijk - Willem II

Ajax (amateurs) - SC Cambuur

RKVV Westlandia - Excelsior Maassluis

Kozakken Boys - Telstar

FC Volendam - FC Emmen

Almere City FC - Go Ahead Eagles

Sparta Nijkerk - ADO Den Haag

Harkemase Boys - VV DOVO

ACV - MVV Maastricht

ASWH - Heracles Almelo

ADO'20 - BVV Barendrecht

Capelle - NEC

IJselmeervogels - Excelsior Rotterdam

Spakenburg - FC Dordrecht

AFC - sc Heerenveen

FC Groningen - Helmond Sport

Oss '20 - FC Twente

GVVV - Sparta Rotterdam

De Treffers - Rijnsburgse Boys

Fortuna Sittard - TOP Oss

SteDoCo - FC Utrecht

PEC Zwolle - De Graafschap

Roda JC Kerkrade - FC Den Bosch

Achilles Veen - Unitas

VV Staphorst - VV Gemert

FC Eindhoven - DVS 33