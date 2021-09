Effectief FC Utrecht haalt hard uit tegen armoedig PEC Zwolle

Zaterdag, 25 september 2021 om 23:06 • Laatste update: 01:01

FC Utrecht heeft PEC Zwolle zaterdagavond een les in effectiviteit gegeven. In Stadion Galgenwaard veegde de ploeg van trainer René Hake in de tweede helft de vloer aan met de hekkensluiter. De score werd voor rust door Anastasios Douvikas geopend, waarna ook Moussa Sylla, Bart Ramselaar, Mimoun Mahi en Willem Janssen het net namens de Domstedelingen wisten te vinden. Mustafa Saymak zorgde namens PEC voor de eretreffer: 5-1. Door de ruime zege stijgt FC Utrecht naar de vijfde plaats op de ranglijst, terwijl de Zwollenaren achttiende blijven.

PEC was tijdens de midweekse speelronde in de Eredivisie eindelijk verlost van de hatelijke nul. Tegen Sparta Rotterdam (1-1) werd het eerste resultaat van het seizoen geboekt en bovendien maakte de ploeg een einde aan de doelpuntendroogte door na 458 minuten de eerste goal van het seizoen te maken. In Stadion Galgenwaard werd in het eerste half uur opnieuw duidelijk hoe onmachtig de Zwollenaren in aanvallend opzicht zijn, maar ook dat de defensie bij vlagen wankel oogt.

De ploeg van Hake kwam na een kleine tien minuten spelen op voorsprong. Bart Ramselaar werd door Sylla in het zestienmetergebied gevonden. De middenvelder werd vervolgens onrechtmatig gevloerd door Siemen Vloet, waarna scheidsrechter Allard Lindhout geen andere keus had dan de bal op de stip te leggen. Douvikas kreeg de kans om vanaf elf meter voor zijn vierde goal van het seizoen aan te tekenen, oog in oog met zijn landgenoot Kostas Lamprou faalde de Griekse spits niet: 1-0.

Twee minuten na de openingstreffer kreeg Ramselaar de kans om de marge al te verdubbelen. De middenvelder mocht van een meter of vijf geheel vrijstaand inkoppen, ditmaal had Lamprou echter wel een antwoord. PEC was voor rust nog dicht bij de openingstreffer, nadat Gervane Kasteneer het met een hard schot probeerde. De aanvaller moest toezien hoe de bal via de lat en de paal in de handen van Maarten Paes terechtkwam.

FC Utrecht startte na rust slordig maar kwam alsnog op een 2-0 voorsprong. Ramselaar speelde in op Mahi, waarna de aanval spaak leek te lopen. De Marokkaanse aanvaller kreeg de bal vervolgens bij Sylla, die via Yuta Nakayama van dichtbij binnen schoot. Niet veel later was de 3-0 ook een feit, toen Mike van der Hoorn door Mart Strieder bij een hoekschop aan het shirt getrokken werd. Ramselaar schoot vanaf elf meter met scherp. In een tijdsbestek van enkele minuten wist FC Utrecht de ploeg van Art Langeler helemaal te slachten. Mark van der Maarel probeerde het met een afstandsschot, waarna Mahi alert was door de rebound van dichtbij binnen te schieten: 4-0.

Saymak gaf PEC Zwolle een kwartier voor tijd een doekje voor het bloeden door van 25 meter met een zwabberbal hard binnen te schieten: 4-1. Langeler hoopte dat het bij deze stand zou blijven, maar FC Utrecht kreeg kans op kans om de score verder uit te bouwen. Vijf minuten gaf Willem Janssen het slotakkoord voor het Utrechtse doelpuntenfestijn. De aanvoerder, die zijn basisplaats weer terug had, kopte van dichtbij binnen: 5-1.