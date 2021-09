Guus Til voorkomt eerste puntenverlies in De Kuip op knotsgekke avond

Zaterdag, 25 september 2021 om 22:54 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:08

Feyenoord is zaterdagavond ontkomen aan het eerste puntenverlies van het seizoen in De Kuip. De ploeg van trainer Arne Slot gaf een 2-0 voorsprong uit handen, maar trok in de slotfase alsnog aan het langste eind: 5-3. Oud-Feyenoorder Calvin Verdonk dacht even de winnende treffer op de schoen te hebben, maar zag hoe Guus Til een nederlaag voorkwam voor de Rotterdammers met twee treffers. Cyriel Dessers maakte het feest compleet.

Feyenoord is bezig aan een uitstekende reeks als het om thuiswedstrijden gaat. De ploeg van Slot verloor dit seizoen nog geen punt in eigen huis in de eerste vijf duels. De laatste trainer die het voor elkaar kreeg om de eerste zes thuiswedstrijden van Feyenoord te winnen was Clemens Westerhof in 1980. Slot kon tegen NEC over een nagenoeg fitte selectie beschikken en moest alleen een alternatief verzinnen op de blessure van Marcus Pedersen, die niet ongeschonden uit het duel met sc Heerenveen kwam midweeks. Lutsharel Geertruida nam zijn plek in op de rechtsbackpositie.

Feyenoord begon scherp aan het duel en oogde getergd. Bij het eerste moment van opwinding was het ook meteen raak voor de ploeg van Slot. Geertruida bemoeide zich met de aanval en tikte de bal op de rand van het strafschopgebied door op Guus Til, die in een poging Mattijs Branderhorst te omspelen werd gevloerd door de doelman van NEC. Orkun Kökçü nam plaats achter de bal en stuurde Branderhorst vanaf elf meter de verkeerde hoek in: 1-0. NEC werd in het eerste kwart van de wedstrijd overlopen door de thuisploeg en keek niet veel later tegen een nieuwe tegentreffer aan.

Na een schitterende pass over veertig meter van Marcos Senesi schoot Luis Sinisterra knap diagonaal raak met de linker: 2-0. Toen Feyenoord vervolgens iets gas terug nam, maakte NEC totaal onverwachts de aansluitingstreffer. Jonathan Okita gaf de bal in de loop mee met Magnus Mattsson, die met een vlammend schot de linkerhoek vond: 2-1. Feyenoord kreeg via Alireza Jahanbakhsh de mogelijkheid om de marge weer naar twee te tillen, maar de Iraniër zag zijn vrije trap rakelings over gaan. Aan de andere kant was NEC wel trefzeker via Cas Odenthal, die van dichtbij kon afronden op aangeven van opnieuw Okita.

In het tweede bedrijf deden beide ploegen er een schepje bovenop. Elayis Tavsan schoot over, net als Kökçü. Feyenoord hield in het eerste kwart van de tweede helft de druk er goed op, maar kwam niet verder dan een schot op de paal van Malacia. Slot bracht vervolgens Dessers en Fredrik Aursnes binnen de lijnen, maar het was NEC dat de voorsprong greep. Verdonk stond koud in het veld en schoot hard en laag raak in de rechterhoek. Feyenoord richtte zich vervolgens nogmaals op en kwam via Til langszij, die raak kopte uit een corner van Kökçü: 3-3.

Toen het duel vervolgens leek af te stevenen op een gelijkspel, bracht Til De Kuip opnieuw in vuur en vlam. De middenvelder profiteerde optimaal van een blok van Bryan Linssen en schoot snoeihard raak: 4-3. Scheidsrechter Joey Kooij werd door VAR Siemen Mulder naar het scherm geroepen, maar vond het blok van Linssen niet voldoende voor een overtreding. Het slotakkoord kwam van de voet van Dessers, die fantastisch weg draaide bij zijn directe tegenstander en met links raak schoot: 5-3.