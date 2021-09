Berghuis wil niet negatief denken: ‘Is dat iets dat ik moet beantwoorden?’

Zaterdag, 25 september 2021 om 22:11 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:22

Steven Berghuis voegde zaterdagavond weer twee assists toe aan zijn totaal. De nummer tien van Ajax leverde tegen FC Groningen (3-0 winst) beslissende voorzetten op Edson Álvarez en Antony en had nog meer assists op zijn naam kunnen krijgen, als zijn ploeggenoten iets zorgvuldiger waren. "Maar het is niet erg", aldus Berghuis tegenover ESPN.

"Die eerste lijkt heel erg, maar die keeper tikte hem echt minimaal aan", doelt Berghuis op een pass vanaf de achterlijn richting Sébastien Haller in de eerste helft. "Daardoor ging de bal door de benen van Haller. Als hij hem niet aanraakt, tikt Haller hem zo binnen. Dat was jammer. En dan nog een bal op Dusan (Tadic, red.) en nog één op Haller, maar ja, niet erg." Al met al is Berghuis tevreden met de zege. "We moesten geduld hebben, omdat we hem nu niet in de eerste tien, vijftien minuten maakten. Maar uiteindelijk hebben we het wel goed gedaan."

Ten Hag looft opgeroepen Antony en bespreekt luxeprobleem: 'Dat sta ik niet toe!'

Berghuis speelde voor de vijfde keer op rij als nummer tien van Ajax en lijkt zich goed te voelen in die rol. "Ik word natuurlijk ook gewoon goed geholpen door de staf en de trainer, die mij handvatten geeft over hoe ik de positie moet invullen, vooral verdedigend en positioneel. Hij is heel erg met mij bezig geweest. Dat probeer je zo snel mogelijk op te pikken en vanuit daar ook je eigen spel te brengen. Dat is iets op intuïtie. Het gaat steeds beter naarmate je er beter speelt. Ik ben er niet ontevreden over."

Davy Klaassen maakte zaterdagavond zijn rentree bij Ajax. Voor de Champions League-wedstrijd van dinsdag tegen Besiktas zal Erik ten Hag moeten kiezen tussen Klaassen, Antony en Berghuis. Laatstgenoemde maakt zich niet druk om de concurrentie. "Het is een mooie selectie en een mooi elftal. Dat hebben we ook nodig als je om alles wil meedoen. Dat is de ambitie hier bij Ajax", zegt Berghuis, die niet wil nadenken over de vraag hoe hij zou reageren op een reservebeurt. "Moet ik daarvan uitgaan? Is dat iets dat ik moet gaan beantwoorden, nee toch? Zo denk ik er niet over na."