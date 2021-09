Vitesse doet zichzelf tekort met gelijkspel na wondergoal Seuntjens

Zaterdag, 25 september 2021 om 20:53 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 21:11

Vitesse en Fortuna Sittard zaterdagavond de punten gedeeld in GelreDome. Het team van Thomas Letsch wist het overwicht gedurende de wedstrijd niet uit te drukken in de score en moest het daardoor doen met een gelijkspel: 1-1. Mats Seuntjens bezorgde de ploeg van Sjors Ultee een droomstart door een hoekschop in één keer binnen te schieten. Nicolai Baden Frederiksen maakte vlak na rust de gelijkmaker. Door het gelijkspel moet Vitesse het doen met een achtste plaats op de ranglijst, terwijl Fortuna blijft steken op een vijftiende plaats.

Fortuna moest het tegen Vitesse doen zonder de nog altijd geblesseerde Zian Flemming. Ultee kon ook geen beroep doen op Mickaël Tirpan, die tijdens de 0-5 nederlaag tegen Ajax afgelopen dinsdag geblesseerd uitviel. Bij Vitesse begon Loïs Openda op de bank. De voorhoede van de Arnhemmers werd hierdoor gevormd door. Yann Gboho en Frederiksen. De Limburgers schoten in GelreDome meteen uit de startblokken dankzij een wonderschone goal van Seuntjens. De aanvaller zag hoe zijn hoekschop in één keer via de binnenkant van de paal in het doel belandde: 0-1.

?? Mats Seuntjens zet @FortunaSittard al snel op voorsprong door de hoekschop in één keer in het doel te schieten! ?? ?? ESPN #?? #vitfor pic.twitter.com/qM24Wc6Y77 — ESPN NL (@ESPNnl) September 25, 2021

Fortuna probeerde na de vroege openingstreffer meteen door te drukken en dacht binnen tien minuten op rozen te zitten. Tesfaldet Tekie bediende Seuntjens, die de bal vervolgens door de benen van Schubert schoot. De aanvaller stond ditmaal echter nipt buitenspel. Nog geen halve minuut later kreeg de ploeg van Ultee opnieuw een grote kans. Samy Baghdadi werd door Seuntjens oog in oog met Markus Schubert gezet, maar de Vitesse-doelman reageerde alert door de bal vlak voor de voeten van de rechtsbuiten weg te plukken.

Het eerste wapenfeit van Vitesse was na ruim een kwartier spelen een feit. Riechedly Bazoer zag zijn schot net langs de rechterpaal belanden. Naarmate de eerste helft vorderde, kwam Fortuna Sittard steeds minder aan aanvallen toe. De uitploeg mocht zelfs van geluk spreken dat het niet met een man minder kwam te staan. Een stevige charge van verdediger Roel Janssen werd door arbiter Ingmar Oostrom slechts met geel bestraft. Tien minuten voor rust kreeg de ploeg van Letsch de kans om op gelijke hoogte te komen. Een kopbal van Jacob Rasmussen werd echter knap gekeerd door Yanick van Osch.

De tweede helft was slechts vijf minuten oud toen Vitesse alsnog langszij kwam. Een vrije trap van Bazoer werd door Frederiksen hard tegen de touwen gekopt: 1-1. De Arnhemmers hielden de druk in het tweede bedrijf continu op, al resulteerde dat niet direct tot grote kansen. Oussama Darfalou kreeg in het laatste kwartier wel twee grote kansen om de drie punten in GelreDome te houden. De spits schoot eerst op Van Osch en kopte enkele minuten later net naast het doel van Fortuna.