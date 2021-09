Malen en Moukoko zijn geen Haaland: tien man Dortmund gaan onderuit

Zaterdag, 25 september 2021 om 20:32 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 20:35

Borussia Dortmund heeft zaterdag de tweede competitienederlaag van het seizoen geleden. Trainer Marco Rose zag hoe zijn spelers onderuit gingen tegen zijn voormalig werkgever Borussia Mönchengladbach: 1-0. Het winnende doelpunt viel enkele minuten voor het moment dat Borussia Dortmund met tien man verder moest. Donyell Malen stond in de basis bij die Borussen, waar Erling Braut Haaland en Marco Reus door blessureleed ontbraken.

De teams van Adi Hütter en Rose neutraliseerden elkaar in het merendeel van de eerste helft. Voetbaltechnisch gezien was het in de eerste helft geen spektakelstuk, al werd er wel om elke bal en elke meter gestreden. Na 37 minuten viel de ietwat gelukkige openingstreffer van die Fohlen: na een één-twee tussen Matthias Ginter en Denis Zakaria kwam de bal via Jude Bellingham alsnog voor de voeten van laatstgenoemde in het strafschopgebied en eindigde het leer in de linkerhoek achter doelman Gregor Kobel. Daar kon Dortmund, met Malen en Youssoufa Moukoko in de aanval, helemaal niets tegenover stellen.

Luttele minuten later moest het team van Rose ook nog eens met tien man verder. Mahmoud Dahoud kwam op het middenveld te laat in een duel met Joseph Scally en ontving zijn tweede gele kaart van de wedstrijd. Ondanks de ondertalsituatie koos Rose na de pauze voor een aanvallende wissel: de trainer haalde Marin Pongracic naar de kant en bracht Thorgan Hazard binnen de lijnen. Het was de thuisploeg die beter aan de tweede helft begon en al snel uitzicht op de 2-0 had. Kobel keerde een inzet van Jonas Hofmann en een inzet van Luca Netz kon tijdig door Thomas Meunier tot hoekschop worden verwerkt.

Borussia Mönchengladbach bleef zoeken naar een bevrijdend tweede doelpunt, terwijl Dortmund niet bij machte was om grote kansen te creëren. Voor Malen, die na 486 minuten nog altijd op zijn eerste goal wacht, zat de wedstrijd er na 82 minuten op: de Nederlander werd vervangen door Reinier. In de extra tijd was Dortmund nog dicht bij de gelijkmaker. Yann Sommer verwerkte een bal van Nico Schulz maar half, waarna Hazard de bal van dichtbij over het doel kopte. Een allesbehalve creatief Borussia Dortmund sloot het duel zodoende af zonder ook maar een inzet op doel.