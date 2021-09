Fraaie mijlpaal Salah helpt Liverpool in krankzinnig duel niet voorbij Brentford

Zaterdag, 25 september 2021 om 20:26 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:37

Brentford en Liverpool hebben zaterdagavond voor een waar spektakelstuk gezorgd in de Premier League. De promovendus kwam tot twee keer terug van een achterstand en hield een punt over aan het duel met de ploeg van Jürgen Klopp: 3-3. Mohamed Salah maakte zijn honderdste treffer in de Premier League in 151 wedstrijden en werd daarmee de eerste speler van Liverpool die zo snel de honderd treffers wist aan te tikken. Ondanks de puntendeling gaat Liverpool wel alleen aan kop met veertien punten uit zes duels.

Voor Brentford en Liverpool was het de eerste ontmoeting op het het hoogste niveau sinds mei 1947. Liverpool kent een uitstekende start van het seizoen liet alleen tegen Chelsea (1-1) punten liggen. De ploeg van Klopp leed dit seizoen nog geen enkele nederlaag in alle competities. Ook tegen Brentford ging het voortvarend van start. Salah dacht al na acht minuten spelen voor de openingstreffer aan te tekenen. De Egyptenaar versloeg doelman David Raya, maar zag zijn inzet ternauwernood van de lijn worden gehaald. Ook Brentford kwam er in de beginfase eenmaal gevaarlijk uit. Bryan Mbeumo was echter onnauwkeurig in de afronding.

Toch greep de thuisploeg na een klein half uur spelen brutaal de leiding. Na een schitterende ingestudeerde vrije trap aan de rechterkant van het veld was het Ethan Pinnock die als eindstation gold bij de tweede paal: 1-0. Heel lang kon de thuisploeg echter niet genieten van de voorsprong, toen de stand amper vijf minuten later alweer gelijkgetrokken werd door Diogo Jota. De voorzet vanaf de rechterkant was uiterst precies, waarna het voor Jota een koud kunstje was om met het hoofd af te ronden voor de 1-1. Het spel golfde in die fase van het duel op en neer, wat maakte dat beide ploegen er een schitterend schouwspel van maakten.

Liverpool kreeg kansen om in de eerste helft voor het eerst de voorsprong te grijpen, maar slaagde daar onder meer via Curtis Jones en Jota niet in. Jota leek de bal voor het inschieten te hebben, maar vond de handen van Raya. Al vroeg in de tweede helft zou die voorsprong alsnog volgen. Salah zocht de ruimte achter de verdediging, werd op maat bediend door Fabinho en rondde ineens af met links in de linkerhoek. De treffer werd afgekeurd wegens buitenspel, maar werd na tussenkomst van de VAR alsnog goedgekeurd. Het betekende voor de aanvaller zijn honderdste treffer in de Premier League.

Alsof het publiek daarmee nog niet genoeg was getrakteerd op een mooie voetbalavond, gooiden beide partijen er in het laatste kwart een eindsprint uit. De gelijkmaker van Vitaly Janelt volgde na ruim een uur spelen. De middenvelder zag hoe ploeggenoot Sergi Canos de bal uit de draai op de lat schoot, waarna de rebound met het hoofd wel trefzeker was: 2-2. Liverpool dacht vervolgens niet veel later via een schitterend afstandsschot van Jones alsnog aan het langste eind te trekken, maar moest toezien hoe de thuisploeg een punt overhield aan het duel. Invaller Yoane Wissa stond koud in het veld, kreeg het leer met enig fortuin voor de voeten en rondde schitterend af met een stift: 3-3.