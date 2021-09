Inter en Atalanta in evenwicht na spektakelstuk met wonderschone treffers

Zaterdag, 25 september 2021 om 20:06 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:56

Internazionale en Atalanta hebben elkaar zaterdagavond na een waar spektakelstuk in evenwicht gehouden. Lautaro Martinez schoot de Italiaans kampioen vroeg op voorsprong, waarna de ploeg van trainer Gian Piero Gasperini de wedstrijd wist te kantelen dankzij treffers van Ruslan Malinovskyi en Rafael Tolói. Edin Džeko bezorgde Internazionale in de tweede helft alsnog een punt. Denzel Dumfries, die na een klein uur het veld in kwam, wist het tijd niet te keren. Aan de kant van Atalanta bleef Teun Koopmeiners de hele wedstrijd op de bank, terwijl Marten de Roon de gehele wedstrijd speelde. Door de puntendeling blijft Atalanta steken op een vijfde plaats, terwijl I Nerazzurri de derde plaats bezet.

Simone Inzaghi koos er zaterdagavond voor om zijn elftal na de 1-3 uitzege bij Fiorentina tegen Atalanta ongewijzigd te laten.I Nerazzurri schoot meteen uit de startblokken in het Giuseppe Meazza dankzij een wereldgoal van Martinez. Nicolò Barella slingerde een bal het zestienmetergebied in. Martínez stond vogelvrij en twijfelde niet door de voorzet vanaf een meter of twaalf in één keer in het dak van het doel te volleren. De Italiaans kampioen had in de openingsfase het betere van het spel, maar moest toezien hoe Atalanta na een half uur spelen langszij kwam.

Duván Zapata werd na goed voorbereidend werd gevonden door José Luis Palomino. De spits legde vervolgens Stefan de Vrij in de luren door Malinovskyi met een fraaie hakbal vrij te spelen. Net als Martinez twijfelde ook de Oekraïense middenvelder namens de uitploeg niet. Hij liet Samir Handanovic kansloos door de bal van twintig meter met zijn wreef in de lange hoek te schieten: 1-1. Atalanta heeft dit Serie A-seizoen vooralsnog moeite met scoren. Hier was tegen Internazionale echter weinig van te merken. Na 37 minuten kwam de ploeg van Gasperini namelijk op voorsprong, opnieuw zag De Vrij er bij de tegengoal niet goed uit. De verdediger wilde doordekken op Malinovskyi, die toch opnieuw tot een vlammend afstandsschot kwam. Handanovic wist ditmaal wel met zijn vuisten te pareren, maar gaf Tolói vervolgens de kans om de bal van dichtbij in het doel te werken: 1-2.

De tweede helft was slechts vijf minuten onderweg toen Internazionale ontsnapte aan een grotere achterstand. Een vrije trap van uitblinker Malinovskyi op de rand van het zestienmetergebied belandde op de paal, waarna Zapata niet in staat was om de rebound binnen te schieten. Na deze waarschuwing had Inzaghi genoeg gezien en bracht hij Dumfries binnen de lijnen, die Matteo Darmian als wingback verving. De thuisploeg deed er in het laatste half uur alles aan om de stand gelijk te trekken. Federico Dimarco werd in de zeventigste minuut in de zestien vrijgespeeld door Barella. Het schot van de invaller kon in eerste instantie nog half gekeerd worden door doelman Juan Musso. Dzeko werkte de bal vervolgens van dichtbij in het lege doel: 2-2.

In de slotfase kregen beide ploegen de kans om alsnog de volle buit mee te nemen. Na een voorzet van Dumfries kopte Dzeko de bal tegen de handen van Merih Demiral, waarna de bal op de stip ging. Dimarco kreeg de uitgelezen kans om Internazionale de drie punten te bezorgen, maar zag zijn strafschop op de lat uiteenspatten. Vervolgens leek Atalanta alsnog de volle buit te pakken. Toloi scoorde zijn tweede treffer van de avond en zorgde voor vreugde bij de uitploeg. Na ingrijpen van de VAR werd zijn doelpunt echter afgekeurd, omdat de bal over de achterlijn zou zijn geweest.