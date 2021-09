Joël Drommel verschijnt schuldbewust voor camera en doet voorspelling

Zaterdag, 25 september 2021 om 19:05 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:23

Joël Drommel verscheen zaterdag kort na zijn blunder tegen Willem II (2-1 verlies) voor de camera van ESPN. De doelman van PSV, die een schot van Ché Nunnely liet glippen, geeft zijn fout ruiterlijk toe en voorspelt dat dit hem niet meer zal overkomen. "Dit zijn wel de moeilijkste wedstrijden voor een keeper", zegt Drommel.

Willem II schoot in totaal slechts drie keer, waarvan er slechts één op doel ging: het doelpunt van Nunnely. PSV zette daar 25 schoten tegenover, waarvan 9 op doel. "Je ziet dat Timon Wellenreuther heel veel te doen krijgt en dan groei je alleen maar in de wedstrijd", weet ook Drommel. "Ik krijg bijna niks te doen en als dan één bal komt, moet je er staan. Vooral nu ik bij een topclub in Nederland speel, dan krijg je minder te doen en moet je er staan. Dat gebeurt niet. Het is gewoon een hele grote fout en daardoor verliezen we vandaag."

Au. Joël Drommel gaat in de fout, @willemii wint. De Tilburgers staan nu boven PSV op de tweede plaats ??#wilpsv pic.twitter.com/AgEZA6RznR — ESPN NL (@ESPNnl) September 25, 2021

Drommel wordt door Hans Kraay junior gevraagd of hij al bezig was met het vervolg na zijn eventuele redding. "Nee, ik was niet bezig met het vervolg. Je wilt hem gewoon klemmen en hij glipt er gewoon doorheen, tja... slecht", aldus Drommel, die zegt dat hem dit bijna nooit overkomt. "Het gaat ook niet meer gebeuren. Het is heel pijnlijk. Ik voel me gewoon heel klote. Laten we dit snel vergeten. Wat ik mooi vind is dat de jongens gelijk achter me staan, die zeiden: 'Hoofd omhoog.' Als keeper hoort dit erbij en je moet het snel verwerken en doorgaan. Ik voel me echt, echt klote."

Kenneth Perez is na het interview mild voor Drommel. "Een prima reactie", aldus de analist. "Ik ben het er niet mee eens dat hij zegt dat het hem nooit meer gaat gebeuren, want dat kan je niet zeggen. Dit is ook iets wat hem normaal nooit zou overkomen, maar Hugo Lloris heeft ook een keer zoiets gedaan, weet ik nog, en dat is een wereldkeeper. Het gebeurt gewoon zo ongelukkig. Het is niet echt een technische fout of dat hij nu ineens niet meer kan keepen. Dit overkomt je en is echt heel erg klote."