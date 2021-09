Jasper Cillessen maakt rentree bij Valencia en schittert in minuut 95

Zaterdag, 25 september 2021 om 18:19 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 18:26

Jasper Cillessen heeft zaterdag zijn rentree onder de lat bij Valencia gemaakt. De doelman kreeg voor het eerst dit seizoen van trainer José Bordalás de voorkeur boven Giorgi Mamardashvili en verscheen aan het startsignaal van het thuisduel met Athletic Club. Het duel met de Basken eindigde ternauwernood in 1-1, dankzij een treffer in de extra tijd. Valencia, dat nu elf punten uit zeven duels heeft, stond op dat moment met tien man op het veld.

Mamardashvili profiteerde aan het begin van het seizoen van blessureleed bij zowel Cillessen als Jaume Domenech. De jonge Georgiër, die eigenlijk aangetrokken was voor het tweede van los Che, was een van de redenen dat het team van Bordalas negen punten overhield aan de eerste vier speeldagen. Nadien volgden echter nederlagen tegen Real Madrid (1-2) en Sevilla (3-1). Met name in Andalusië maakte Mamardashvili geen al te beste indruk.

Iñigo Martínez passeert Jasper Cillessen voor de 1-0 ?? Valencia heeft nog 20 minuten om de achterstand te repareren ???#ZiggoSport #LaLiga #ValenciaAthletic pic.twitter.com/UlPH54eDnj — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 25, 2021

Cillessen verscheen zaterdag zodoende voor het eerst sinds 22 mei, toen Valencia met 0-0 gelijkspeelde bij Huesca, in het doel van Valencia. De Oranje-international had niet heel veel te doen, op een vrije trap van Iker Muniain en enkele hoge voorzetten na, maar na 69 minuten lag de bal toch achter hem. Na een hoekschop van Alex Berenguer vanaf de rechterkant kopte Iñigo Martinez de bal in de linkerhoek buiten het bereik van Cillessen: 0-1.

Valencia leek de derde nederlaag op rij niet te kunnen voorkomen, mede omdat de slotfase ook nog eens met tien man moest worden afgemaakt. Maxi Gómez kreeg een tweede gele kaart voor een overtreding op Óscar de Marcos. In de vierde minuut van de extra tijd was het echter Marcos André die de bal op aangeven van Gonçalo Guedes van dichtbij achter doelman Unai Simón werkte: 1-1. Valencia mocht Cillessen danken dat het scorebord niet opnieuw in beweging kwam. Met een schitterende redding had hij in de vijfde minuut van de extra tijd een antwoord op een kopbal van Iñaki Williams.