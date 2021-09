Basiselftal Feyenoord noodgedwongen op één positie gewijzigd

Zaterdag, 25 september 2021 om 19:37 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:53

De opstelling van Feyenoord voor de thuiswedstrijd tegen NEC is bekend. Trainer Arne Slot heeft één noodzakelijke wissel door moeten voeren, daar hij niet kan beschikken over de geblesseerde Marcus Pedersen. Zijn plek rechts achterin wordt ingenomen door Lutsharel Geertruida, zo verklapte hij vrijdag tijdens de afsluitende persconferentie al. Slot laat zijn elftal verder in tact in vergelijking met de midweekse wedstrijd tegen sc Heerenveen (3-1).

Pedersen kwam in de uitwedstrijd tegen PSV (0-4) hard in botsing met teamgenoot Gernot Trauner en moest het veld per brancard verlaten, maar daar heeft de blessure volgens Slot niets mee te maken, zo vertelde hij vrijdag tijdens de persconferentie. "Hij kwam niet helemaal lekker uit de wedstrijd van woensdag tegen Heerenveen, hij zit ook niet bij de selectie", aldus de Feyenoord-trainer. "Het is niet prettig dat hij geblesseerd is, maar het is fijn dat je over een speler als Lutsharel Geertruida kan beschikken."

Slot kiest tegen NEC wederom voor drie middenvelders met Jens Toornstra, Guus Til en Orkun Kökçü, zoals hij dat ook tegen Heerenveen deed. Bryan Linssen, Alireza Jahanbakhsh en Luis Sinisterra vormen zoals gebruikelijk de voorhoede. Slot verwacht dat zijn ploeg het spel moet maken tegen NEC. "Dat is bij alle wedstrijden dit seizoen het geval geweest, behalve bij de wedstrijd in Eindhoven. Ook tegen FC Utrecht waren wij de ploeg die het vaakst de bal had en moest proberen om iets te forceren, wat ons niet vaak gelukt is. Behalve de wedstrijd tegen PSV hebben wij in alle wedstrijden het spel moeten maken."

Voor Slot ligt er persoonlijk succes voor het grijpen. daar hij tot op heden alle thuiswedstrijd van Feyenoord in alle competities winnend wist af te sluiten: vijf stuks. De laatste trainer die het voor elkaar kreeg om de eerste zes duels te winnen was interim-traine Clemens Westerhof in december 1980.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Senesi, Trauner, Malacia; Til, Toornstra, Kökçü; Jahanbakhsh, Linssen, Sinisterra

Opstelling NEC: Branderhorst; Van Rooij, Marquez, Barreto, Odenthal, El Karouani; Okita, Proper, Schöne, Mattsson; Tavsan