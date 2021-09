Van Bommel lijdt eerste verlies met Wolfsburg; RB Leipzig wint met 6-0

Zaterdag, 25 september 2021 om 17:22 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 17:26

De eerste nederlaag van VfL Wolfsburg onder Mark van Bommel in de Bundesliga is een feit. Zes dagen na de eerste misstap, een 1-1 gelijkspel tegen Eintracht Frankfurt, moest de ploeg van de Nederlander het onderspit delven tegen TSG Hoffenheim: 3-1. Door de nederlaag blijft Wolfsburg op dertien punten uit zes duels steken. Dat zijn er drie minder dan Bayern München, dat vrijdagavond met 1-3 bij Greuther Fürth won. RB Leipzig werkte zaterdag aan het zelfvertrouwen door Hertha BSC met 6-0 te verslaan na slechts een schamel punt uit de laatste drie duels.

TSG Hoffenheim - VfL Wolfsburg 3-1

De teams van Sebastien Hoeness en Van Bommel gingen met een tussenstand van 1-1 de rust in en dat was voor de bezoekers een hard gelag. Wolfsburg nam na 25 minuten spelen de leiding en dat was zeker niet onverdiend tegen een thuisploeg waar maar weinig gevaar van uitging. Na een fout van David Raum speelde Maximilian Philipp het snel en bezorgde hij de bal aan de linkerkant bij Ridle Baku, die het leer met zijn rechter vanaf een meter of twintig in de verre hoek achter doelman Oliver Baumann mikte.

De voltreffer van Baku leek ook de ruststand te gaan worden, maar Wolfsburg kreeg met een domper op een psychologisch moment te maken: de extra tijd van de eerste helft. Na een corner van Raum vanaf links kopte Andrej Kramaric zijn eerste doelpunt van het seizoen binnen, ondanks een laatste krachtsinspanning van doelman Koen Casteels. In de tweede helft waren Hoffenheim en Wolfsburg, met Wout Weghorst in de basis, aan elkaar gewaagd, mede omdat het aan beide kanten ontbrak aan daadkracht en precisie in het spel.

Hoffenheim kwam zeventien minuten voor tijd uit het niets op 2-1. Na een heerlijke pass van Florian Grillitsch stoomde Pavel Kaderabek op aan de rechterkant van het zestienmetergebied en legde hij goed terug op Christoph Baumgartner, die de bal laag in de linkerhoek achter Casteels werkte. Van Bommel bracht Luca Waldschmidt en Lukas Nmecha binnen de lijnen in de hoop een nederlaag te vermijden, maar het was Hoffenheim dat een derde keer scoorde. Negen minuten voor tijd werkte Kaderabek van dichtbij een vrije trap van Raum binnen: 3-1.

RB Leipzig - Hertha BSC 6-0

Het treffen met Hertha beloofde op voorhand al een prettige aangelegenheid te worden voor Leipzig, daar de Berlijners in de Bundesliga als favoriete tegenstander gelden voor de ploeg van Jesse Marsch (8 zeges, 25 punten). De score werd na een kwartier spelen geopend door Christopher Nkunku, die een vrije doortocht had na een fraai overstapje van Yussuf Poulsen. Leipzig had niets te duchten van Hertha, waar Jurgen Ekkelenkamp en Deyovaisio Zeefuik in de basis stonden, en verdubbelde de score halverwege de eerste helft via Poulsen, die de bal voor het intikken had op aangeven van Nkunku. Nadat Lukas Klostermann tien minuten later de derde treffer afgekeurd zag worden wegens buitenspel, was Nordi Mukiele wel trefzeker na een assist van Angeliño: 3-0.

Ook in het tweede bedrijf bleef Leipzig de bovenliggende partij en tilde Emil Forsberg de marge na een uur spelen naar vier vanaf de strafschopstip. Niklas Stark ging voorafgaand aan de treffer in de fout. Marsch bracht vervolgens onder meer Brian Brobbey binnen de lijnen en zag hoe zijn ploeg de score in de slotfase verder uitbouwde. De vijfde vloog op schitterende wijze in de rechterbovenhoek uit een vrije trap van Nkunku, waarna het slotakkoord van de voet van Amadou Haidara kwam. De middenvelder ontving de bal op de rand van de zestien van Brobbey, verschafte zich ruimte om te schieten en vond de linkerhoek: 6-0.