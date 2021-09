Daniel Maldini schrijft historie in basisdebuut van zijn dromen

Zaterdag, 25 september 2021 om 16:52 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:15

AC Milan is er zaterdagmiddag op de valreep in geslaagd om te winnen bij Spezia. Daniel Maldini maakte zijn debuut in de basis bij de ploeg van Stefano Pioli en luisterde dat op met het openingsdoelpunt. Daarmee werd hij na zijn vader Paolo en opa Cesare de derde generatie van de familie Maldini die voor Milan scoorde. Even leken i Rossoneri alsnog punten te gaan verspelen, maar Brahim Díaz redde de winst in de slotfase: 1-2.

Bij Milan keerde Olivier Giroud terug van blessureleed. De Fransman begon bij afwezigheid van Zlatan Ibrahimovic in de spits. Maldini kreeg als nummer tien de voorkeur boven Díaz. Hoewel de Milanezen optisch domineerden in de eerste helft, kwam het enige schot op doel van de kant van Spezia. Het grootste gevaar van i Rossoneri kwam uit een vrije trap van Theo Hernández, die Jeroen Zoet rakelings over zijn doel zag vliegen.

Drie minuten na rust was het raak voor Milan. Rechtsback Pierre Kalulu legde de bal vanaf de zijkant hoog voor het doel, waar Maldini zijn hoofd tegen de bal zette: 0-1. Rafael Leão had de voorsprong voor de bezoekers kunnen vergroten, maar de aanvaller wachtte te lang en zag zijn schot geblokt worden. Spezia kwam tien minuten voor tijd verrassend terug, toen een schot van Daniele Verde van richting veranderde via Sandro Tonali en zo doelman Mike Maignan kansloos liet: 1-1.

Pioli bracht direct Díaz in en dat bleek een gouden greep. Alexis Saelemaekers kon de bal in het drukke strafschopgebied nog net terugleggen naar Díaz, die van dichtbij raak schoot: 1-2. Door de late overwinning pakt het nog ongeslagen Milan de koppositie, al kan die later deze speelronde worden ingenomen door Napoli en Internazionale.