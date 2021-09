Atlético Madrid blameert zich en lijdt eerste verlies in vijf maanden tijd

Zaterdag, 25 september 2021

Atlético Madrid heeft zaterdag dure punten laten liggen in LaLiga. Vier dagen na de al moeizame 1-2 zege bij Getafe, en een week na de doelpuntloze remise tegen Athletic Club, ging het team van Diego Simeone met 1-0 onderuit bij Deportivo Alavés, dat tot zaterdag de hekkensluiter van de Spaanse competitie was. Door de nederlaag blijft Atlético op veertien punten steken en dat zijn er twee minder dan Real Madrid, dat ook nog een duel minder heeft gespeeld.

Het team van Simeone kwam in de eerste helft weliswaar aan de bal, maar slaagde er niet in om voor gevaar te zorgen of ook maar een bal op het doel te krijgen. Alaves daarentegen kon leunen op een voordelige marge die na vier minuten spelen reeds op het scorebord verscheen. Na een hoekschop van Rubén Duarte vanaf de rechterkant was het Victor Lafuente die de bal van dichtbij via de grond achter Jan Oblak kopte: 1-0. Opvallend is dat Atlético dit seizoen na de eerste zeven speeldagen al twee tegendoelpunten met het hoofd na een corner te verwerken heeft gekregen. Dat overkwam los Colchoneros niet meer sinds het seizoen 2008/09.

Atlético was gevaarlijker na de onderbreking, maar doelman Sergio Pacheco voorkwam tot tweemaal toe een doelpunt van Ángel Correa. Aan de andere kant van het veld werkte Tomás Pina de bal ter hoogte van de strafschopstip over het doel van Oblak. De vroege treffer van Lafuente was uiteindelijk doorslaggevend en daarmee goed voor de eerste punten voor de Basken dit seizoen.

Atlético verloor op 25 april voor het laatst een officiële wedstrijd, uit bij Athletic Club (2-1). Sindsdien gingen twaalf wedstrijden op een rij niet verloren. Daarvan eindigden vier duels wel in een gelijkspel.